Ratinho Junior liderou participação em leilões da B3 em 2024

O governador do Paraná, Ratinho Junior, contribuiu diretamente com 22,5% dos leilões realizados na B3 em 2024, quase um quarto de tudo o que foi leiloado no País. Com sete leilões, sua gestão foi diretamente responsável por R$ 42 bilhões dos R$ 186 bilhões em investimentos reunidos em vendas de ativos em todo o país no ano passado, o que, proporcionalmente ao tamanho do estado, é o melhor resultado do Brasil. Os leilões também representam 11% das 64 rodadas de negócios concretizadas no balcão em São Paulo, de acordo com balanço da própria B3.

O impacto no mercado de trabalho das ações do Paraná é ainda mais relevante. Apenas os leilões que envolveram o Estado devem gerar 430 mil empregos diretos e indiretos, mais da metade de todos os leilões realizados pelos demais estados, municípios e a União, que têm expectativa de impacto de 800 mil empregos diretos e indiretos.

O Paraná promoveu em 2024 em parceria com a União dois leilões de rodovias (Lotes 3 e 6), dois leilões de loterias da Lottopar (loteria instantânea e pacote de modalidades) e três em parceria com a Sanepar para Parcerias Público-Privadas para acelerar metas da universalização do saneamento. Além disso os municípios paranaenses fizeram três PPPs de iluminação pública na B3, somando dez leilões com assinatura do estado no ano passado.

Dos leilões do Paraná, três foram na área de saneamento, com previsão de R$ 2,9 bilhões em investimentos, beneficiando mais de 900 mil pessoas. Saneamento Consultoria, Acciona e Iguá Saneamento foram as empresas vencedoras para atender 112 municípios.

Já os principais investimentos vêm das rodovias. Os lotes 3 e 6 vão promover R$ 35,8 bilhões em investimentos em mais de 1,2 mil quilômetros de rodovias. Somente nesses dois leilões mais de 285 mil empregos diretos e indiretos devem ser gerados no Estado. A CCR arrematou o Lote 3, com obrigação de investir em 569 quilômetros, e a EPR o Lote 6, com o maior pacote de obras do Brasil, com 662 quilômetros apenas de duplicações.

E os dois leilões da Lottopar foram os primeiros nesse modelo na B3. Em março foi concedida a modalidade lotérica instantânea, com outorga de R$ 15 milhões, e em junho foi batido o martelo para a concessão das modalidades lotéricas passiva e de prognósticos, com pagamento de R$ 12,5 milhões.

A participação do Paraná ajudou a B3 a alcançar um recorde em termos de leilões celebrados e valores de investimentos. Até então, o ano com maiores resultados em termos de licitações havia sido 2022, com 50 leilões concretizados e R$ 113,9 bilhões em investimentos.

Governador contribuiu diretamente com 22,5% dos leilões realizados no ano passado. Foto: Divulgação

Governo liberal

O 2024 marcado por grande envolvimento no mercado é apenas mais um capítulo da relação de Ratinho Junior com a B3. Ele pisou na Bolsa de Valores mais de uma dezena de vezes. Nos anos anteriores ele também participou do leilão de cinco áreas portuárias, reunindo mais de R$ 3 bilhões em investimentos para Paranaguá, dois lotes de rodovias (Lote 1 e Lote 2), e das privatizações da Copel, da Copel Telecom e da Sercomtel.

E para os próximos meses Ratinho Junior deve pisar pelo menos mais sete vezes na B3: nos leilões dos Lotes 4 e 5 das rodovias do Paraná, concretizando a maior concessão do País, com 3,3 mil quilômetros, nas concessões do PAR14, PAR25 e Canal de Acesso do Porto de Paranaguá, e nas privatizações da Celepar e da Ferroeste – a primeira é a companhia de tecnologia do Estado, a primeira do Brasil a ser vendida, e a segunda é responsável pela ligação ferroviária entre Guarapuava e Cascavel.