Mulher leva mordida no bumbum ao salvar neta de ataque de cachorro

Uma mulher ficou ferida ao proteger a neta do ataque de um cachorro. A ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira (22) no município de Assaí, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 21h30 os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde uma mulher havia sido ferida por um cachorro. Diante do chamado, a equipe foi até a Rua Pernambuco para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, esta passou a relatar que estava voltando da igreja junto com seus familiares quando o cachorro de uma idosa, que estava solto na rua, avançou em sua neta de oito anos de idade. Ao tentar proteger a criança do ataque, a mulher acabou levando uma mordida do glúteo direito. A solicitante ainda disse que pediu para que a idosa trancasse o animal em seu quintal, mas a mulher se recusou.

Diante da denúncia, os policiais foram até a residência da responsável pelo animal, momento em que encontraram o cachorro deitado na calçada. Assim que a equipe se aproximou, o cão partiu para cima da policial militar e a atacou, sendo necessário realizar um disparo e o cão entrou para dentro do quintal sem ser atingido. Em contato com a mulher, ela relatou que mora sozinha e não tem o que fazer com o cachorro, afirmando que o animal não é agressivo e pode ficar solto na rua.

Frente aos fatos, foi lavrado o Termo Circunstanciado por omissão de cautela na guarda de animais.