Bombeiro fala sobre os principais riscos de afogamento ao nadar em rios

O caso de um jovem de 18 anos que desapareceu na tarde do último domingo (19) após tentar atravessar a nado um rio que passa pelo município de São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro, traz à tona um perigo muitas vezes ignorado pela maioria das pessoas, nadar em rios e represas. A Folha conversou com Juliano Dacol Pereira, Aspirante Oficial do Corpo de Bombeiros que deu dicas de segurança e alertou sobre os perigos que se escondem nas águas.

Quando se trata de um local conhecido e utilizado para o nado, a maioria das pessoas, especialmente os mais jovens, tendem a não se preocupar com acidentes ou riscos no momento. Com isso, existe grande chance de que a pessoa acabe se envolvendo em momentos de grande perigo, que podem resultar até mesmo em fatalidades.

Entre os acidentes mais comuns relacionados ao tema, está o mergulho de cabeça, que pode resultar em fatalidades tanto em lugares conhecidos quanto em lugares desconhecidos.

“É de suma importância que as pessoas evitem este tipo de ação, principalmente em áreas que não se conheça o que está abaixo da superfície da água e também em locais mais rasos”, explicou Juliano.

O mergulho de cabeça, pode ser fatal, mas também há a possibilidade de que a pessoa sobreviva, mas acabe sofrendo lesões sérias. “Quando a pessoa sofre o impacto de bater com a cabeça no chão, com o peso do corpo, adicionado à velocidade do impulso, é possível que sobreviva, mas pode ter traumas sérios, principalmente na coluna cervical”, afirmou Juliano.

Segundo Juliano, outra medida de segurança importante, é não entrar em locais de forte correnteza. “Mesmo para pessoas que saibam nadar, existe essa dificuldade em relação a nadar contra a correnteza. Então, sendo experiente ou não, é importante não nadar nesses locais, principalmente contra a correnteza”, informou.

Conforme explicou Juliano, caso a pessoa acabe entrando em uma correnteza durante o nado, nadar contra ela não é a melhor opção. Nesse caso, é importante nadar em sentido diagonal, ou seguindo o fluxo da correnteza até um ponto que consiga alcançar a margem do rio. “Caso a pessoa tente nadar contra a correnteza, vai cansar rápido e acabar entrando em conflito psicológico para tentar sair da situação, o que deixa o retorno às margens ainda mais difícil”, comentou Juliano.

Outro fenômeno comum em rios de águas correntes, é o refluxo, que popularmente é conhecido como redemoinho. O fenômeno, é um movimento diretório de águas, puxando tudo que está ao redor para o seu interior e, consequentemente, para baixo da água. Portanto, antes de entrar na água, é importante analisar e observar a presença deste fenômeno para evitar nadar em suas proximidades.