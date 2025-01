Joaquim Távora abre inscrições para curso de elétrica automotiva com bolsa de R$ 1 mil

A prefeitura de Joaquim Távora, através do programa Qualifica Paraná, está com inscrições abertas para o curso de elétrica automotiva. Além de que o curso é gratuito para todos aqueles, acima dos 16 anos de idade, que tiverem interesse, o programa oferece uma bolsa auxílio no valor de R$ 1 mil após a conclusão do treinamento.

O curso, ofertado pelo programa Qualifica Paraná, do Governo Estadual, tem como objetivo proporcionar aos participantes conhecimentos teóricos e práticos sobre os sistemas elétricos dos veículos, abrangendo tópicos essenciais para diagnóstico de problemas técnicos, manutenções e soluções de problemas na parte elétrica dos veículos.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, o curso apresenta uma carga horária total de 96 horas, que serão distribuídas ao longo de 24 dias. As aulas poderão ser realizadas nos períodos da tarde ou da noite, sendo que as aulas durante a tarde começam às 13h30 e terminam às 17h30, enquanto as aulas da noite começam às 18h30 e se estendem até às 22h30.

Portanto, cada horário de aula abrangerá um conteúdo específico, e cada participante poderá escolher apenas um dos períodos para realizar o curso. No período da tarde, o conteúdo será Tecnologia em elétrica automotiva, enquanto os alunos do período noturno aprenderão sobre Sistema de Injeção e Ignição Eletrônica.

Além das aulas gratuitas, o curso de aperfeiçoamento profissional, que começa no dia 12 de fevereiro, inclui material didático, como apostila e jaleco, além de uma bolsa auxílio de R$ 1 mil. Segundo as informações, a bolsa auxílio será paga 10 dias após a conclusão do curso, sendo que, para cada dia frequentado do curso, serão pagos R$42,00.

O curso, ofertado pelo Governo do Paraná, através do programa Qualifica Paraná, será realizado na cidade de Joaquim Távora a partir de uma parceria entre a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Indústria, Comércio, Habitação e Inovação e a Agência do Trabalhador do município, trazendo qualificação e uma nova oportunidade para a população local.

Aqueles que se interessarem em participar do curso, podem realizar suas inscrições de forma online AQUI.