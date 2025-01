Procurado por homicídio é preso próximo a escola da região

Uma denúncia anônima ajudou a equipe da Polícia Militar a prender um indivíduo que estava com um mandado pelo crime de homicídio. A ocorrência foi registrada na tarde do último sábado (18) em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da PM, por volta das 16h30 os policiais receberam um chamado informando que um homem com um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio estava próximo a uma escola do município. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, após constatar a presença do suspeito os policiais realizaram a abordagem. Após confirmar sua identidade, ele recebeu voz de prisão sendo informado sobre o mandado em aberto.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado a cadeia pública do município de Andirá.