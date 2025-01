Criança de quatro anos é estuprada enquanto mãe brigava em bar

Um crime chocante envolvendo uma criança de apenas quatro anos de idade foi registrado na cidade de Rio Azul, no interior do Paraná. A menina, que estava em um bar acompanhada da mãe, foi levada até um terreno baldio, onde um homem de 39 anos a estuprou. A vítima foi encontrada pela Polícia Militar (PM), ensanguentada, sem as roupas de baixo e desfalecida.

De acordo com as informações divulgadas pelo delegado da Polícia Civil de Rebouças, Thiago França Nunes, que está liderando as investigações sobre o caso, o crime havia acontecido na noite do último domingo (12), quando a mãe da criança a levou para um bar da cidade de Rio Azul.

Segundo as explicações do delegado, a mãe da criança acabou se envolvendo em uma discussão com uma outra mulher que estava no local. A discussão acabou tomando proporções maiores, dando início a uma briga corporal entre as duas mulheres, o que teria deixado a criança vulnerável naquele momento.

Durante a briga, um homem de 39 anos de idade, que estava no bar, se aproveitou da situação e levou a criança, de quatro anos de idade, até um terreno baldio, cerca de 50 metros de distância do bar, e cometeu o crime de estrupo de vulnerável.

Quando a mãe da criança conseguiu sair da briga com a outra mulher, notou a falta de sua filha, e começou a procurá-la. Como não conseguiu a encontrar, a mãe acionou a Polícia Militar, que deu início às buscas pela menina.

Contudo, momentos depois, o dono do estabelecimento ouviu o choro da menina vindo do terreno baldio próximo ao bar. Com isso, o proprietário acionou novamente a Polícia Militar e foram até o local. No terreno, os policiais encontraram a criança desfalecida, sem a parte de baixo das roupas e com sangramento.

Frente aos fatos, os policiais iniciaram buscas pelo suspeito, mas não o encontraram. Por volta das 00h00, alguns moradores encontraram o homem que, segundo informações, apresentava marcas de sangue em suas roupas e também na sua boca. Com isso, os moradores o levaram novamente ao bar e, no estabelecimento, o indivíduo se trancou em um banheiro, tentando se livrar das marcas de sangue.

Com isso, os moradores acionaram novamente a PM, informando que haviam encontrado o possível suspeito do crime. Frente ao novo acionamento, os policiais retornaram ao bar e deram voz de prisão ao homem, que não respeitou e se trancou novamente dentro do banheiro.

Os agentes então forçaram a entrada no banheiro e tiveram de usar da força para conter, algemar e encaminhar o homem para a delegacia. Frente aos fatos, o delegado que estava de plantão no momento, deu voz de prisão em flagrante para o indivíduo. O homem passou por exames com o sangue e um material similar a sêmen, que comprovaram a autoria do suspeito.

Além disso, A mãe e a outra mulher que se envolveram na briga no bar também serão ouvidas. A Polícia Civil apura se a genitora será responsabilizada por se omitir na proteção à criança, bem como por tê-la levado a um bar em período noturno.

Segundo o delegado Thiago França Nunes, a criança já recebeu os atendimentos necessários, mas passou por momentos difíceis. “Ela passou por cirurgia e se encontra estável no momento, mas ela teve muito dano físico e psicológico”, afirmou o delegado.