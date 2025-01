Em três semanas, Paraná registrou mais de 1.700 casos confirmados de dengue

Após um período de recesso de fim de ano, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou, na última terça-feira (14), o boletim epidemiológico atualizado sobre a dengue no Paraná. Desde o início do período de monitoramento, em 28 de julho de 2024, foram registrados 56.699 casos notificados, com 7.084 diagnósticos confirmados da doença e dois óbitos confirmados.

O boletim também aponta que, até o momento, 383 dos 399 municípios do estado apresentaram notificações de dengue, e 286 cidades registraram casos confirmados da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. As regionais com os maiores números de casos confirmados são a 17ª Regional de Saúde de Londrina, com 1.487 casos, seguida pela 14ª RS de Paranavaí (1.035), 15ª RS de Maringá (568), 2ª RS Metropolitana (504) e 1ª RS de Paranaguá (488).

A Secretaria reforça a importância das medidas de prevenção, como eliminação de focos do mosquito transmissor, e orienta a população a ficar atenta a sintomas como febre, dor no corpo e manchas vermelhas na pele.