Quanto tempo o corpo humano leva para se acostumar com novos hábitos?

Mudar hábitos não é uma tarefa simples, mas essencial para quem deseja mudar sua rotina, ou até mesmo melhorar sua qualidade de vida, saúde e bem-estar. Quando o final de um ano chega, muitas pessoas criam metas e afirmam mudanças em suas rotinas. Nessa époica, a frase mais ouvida é “em janeiro eu vou para a academia”. No entanto, muitas pessoas desistem no meio do caminho, algumas até mesmo no começo, porque esperam resultados imediatos ou não estão preparadas para o tempo que o corpo leva para se adaptar às novas rotinas.

“Como a maioria das pessoas acabam tendo uma vida inteira com uma rotina diferente, elas não conseguem manter os novos hábitos, como incluir os treinos ou exercícios físicos na sua rotina. Elas acabam querendo que os resultados comecem a aparecer nos primeiros meses de treino e, quando percebem que isso não vai acontecer, acabam desistindo”, explica Nahum Alencar. Maioria das pessoas desistem por quererm resultados rápidos e se adaptar com a nova rotina em poucos dias. Foto: Imagem Ilustrativa/Reprodução/Internet

De acordo com estudos de psicologia e neurociência, o corpo humano leva, em média, 21 a 66 dias para se acostumar com novos hábitos, dependendo da complexibilidade do comportamento do corpo em relação à nova rotina. Para mudanças mais profundas, como uma rotina de exercícios ou uma mudança na alimentação, esse tempo pode ser ainda maior, variando de como o corpo de cada indivíduo vai se comportar frente às mudanças.

No começo do ano, é muito comum as academias lotarem e, a cada dia, cada vez mais pessoas aparecem afirmando que vão começar a treinar e não vão mais parar. Mas, será que isso realmente acontece com todas? Conforme explica o personal trainer, Nahum Alencar, a maioria das pessoas que aparecem no começo do ano na academia, acabam desistindo no mesmo mês ou alguns meses depois.

Ele ainda destaca que cada pessoa tem um ritmo diferente e que, por isso, o acompanhamento personalizado é fundamental. "Não existe um modelo único para todos. Alguns podem levar mais tempo, enquanto outros conseguem se adaptar mais rapidamente”, afirmou Nahum.

A dieta também é um processo demorado que exige paciência. Foto: Imagem Ilustrativa/Reprodução/Internet

A dieta também é um processo demorado que exige paciência. Quando uma pessoa decide mudar sua educação alimentar, reduzindo o desejo por lanches e beliscos, o corpo tende a não se acostumar rapidamente com a mudança, o que pode acabar desanimando a pessoa que quer adaptar sua realidade a um novo modo de vida.

Após o início da dieta, apenas sete dias depois, o corpo começa a se adaptar com as mudanças na alimentação. Neste momento, embora a mudança ainda esteja em processo de aceitação pelo corpo, começa a ficar mais fácil seguir com as escolhas saudáveis. Com isso, a mudança na alimentação também é um processo demorado, e exige calma e paciência para que os resultados apareçam.

Contudo, as mudanças nos hábitos de vida, seja na prática de exercícios, na alimentação ou em qualquer outra área, exigem tempo, paciência e consistência. O corpo humano leva tempo para se acostumar com novas rotinas, e esse processo é diferente para cada pessoa. A adaptação aos exercícios, à reeducação alimentar e à mudança de comportamento emocional não acontecem de forma imediata, mas com persistência e o apoio de profissionais, é possível atingir os objetivos de forma saudável e duradoura.