Família encontra cobra em vaso sanitário de residência do Norte Pioneiro

A maioria das pessoas tem alguns medos que, apesar de pouco prováveis, dão arrepios só de imaginar que aquilo aconteça na vida real, tipo encontrar uma cobra no vaso do banheiro. Apesar das chances serem poucas, principalmente para quem reside em zonas urbanas, isso aconteceu na tarde da terça-feira (14) no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe do Corpo de Bombeiros, os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde uma família havia encontrado uma cobra dentro do vaso sanitário da residência.

Diante do chamado, os agentes orientaram as pessoas para se manter longe do animal e foram até o endereço informado para realizar a remoção da cobra que foi resgatada e solta em um local adequado. Não foram divulgadas informações se a cobra era ou não peçonhenta, mas a certeza é de que o susto foi grande.