Governo do Paraná promove mutirão de empregos voltado as mulheres

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR) e da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), realiza nesta quarta-feira (15) o primeiro mutirão de empregos de 2025, com foco nas mulheres. O evento acontecerá na Agência do Trabalhador Central de Curitiba, a partir das 8h, com o objetivo de conectar mulheres às oportunidades de trabalho e impulsionar a geração de renda para famílias da capital e região metropolitana.

As interessadas devem comparecer ao local portando documentos pessoais e currículo. As senhas para atendimento serão distribuídas das 8h até 14h, enquanto as entrevistas ocorrerão entre 9h e 16h. A ação contará com a participação de 20 empresas de diversos setores, que disponibilizarão 700 vagas de emprego para diferentes níveis de escolaridade e experiência.

Segundo o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, a realização de eventos voltados exclusivamente para o público feminino será ampliada em outras localidades do Estado. Ele ressaltou que muitas mulheres são as únicas responsáveis pelo sustento de suas famílias e que a iniciativa visa proporcionar programas e oportunidades para a independência financeira dessas mulheres.

A secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, enfatizou que o mutirão é uma ação essencial para promover a inclusão e a autonomia das mulheres paranaenses. “Acreditamos que ao promover o acesso ao trabalho e à geração de renda, isso se torna uma ferramenta poderosa para romper ciclos de violência e desigualdade, permitindo que muitas mulheres recomecem suas vidas de forma digna e independente”, afirmou.

O mutirão faz parte de uma série de ações do Governo do Estado voltadas para atender às demandas das mulheres, especialmente aquelas que buscam oportunidades para garantir a renda familiar. A proposta é realizar eventos semelhantes com maior frequência em diferentes regiões do Paraná.

Serviço: Mutirão de Emprego para Mulheres Data: 15 de janeiro, quarta-feira Horário: Senhas das 8h às 14h e entrevistas entre 9h e 16h Local: Agência do Trabalhador Central de Curitiba - Rua Pedro Ivo, 503 – Centro.