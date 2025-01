Idosa de Minas Gerais procura irmãos em Wenceslau Braz após 60 anos separados

Hoje, com 76 anos de idade, a senhora Luiza Tavares Sales mora em São Gonçalo do Sapucaí, em Minas Gerais, e se esforça para encontrar seus três irmãos. Nascida em Monsenhor, estado de Minas Gerais, Luiza tem como última lembrança de seus irmãos, de que moraram na cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná. Depois disto, nunca mais recebeu notícias dos irmãos.

Filha de Luiza dos Santos Correa e Sebastião Tavares Correa, Luiza teve uma infância normal. Pelo menos, até os 11 anos de idade. Com 11 anos, a vida de Luiza teve uma reviravolta, o que fez com que se separasse de seus irmãos. Desde então, Luiza nunca mais os viu, e sua última lembrança com os irmãos é de 63 anos atrás.

“Quando eu comecei as buscas pelos irmãos da minha avó, há mais ou menos uns dois anos atrás, a única coisa que eu pensei, era em dar essa felicidade para ela, de ver novamente seus irmãos após tanto tempo”, enfatiza Paulo Guilherme Sales Lino, neto de Luiza. Continua após a publicidade

Quando tinha por volta dos 11 anos, Luiza viu seus pais se separarem. O motivo, foi a bebida. De acordo com Paulo Guilherme Sales Lino, neto de Luiza, o pai dela, Sebastião, bebia muito, o que ocasionou a separação do casal. Com a separação, a mãe de Luiza, seus irmãos e Benedito Antônio da Silva, que acabou se tornando seu padrasto, saíram de Minas Gerais e vieram para o Paraná.

Apesar de que seus irmãos foram embora com a mãe, Luiza teve de ficar com o pai, e viu seus irmãos pela última vez. Depois disso, Luiza não recebeu mais notícias de sua mãe e irmãos. Anos depois, Paulo, seu neto, começou a buscar pelos familiares perdidos. Em suas buscas, Paulo conseguiu registros de que a mãe de Luiza havia falecido na cidade de Wenceslau Braz no ano de 2000, mas não descobriu informações sobre o paradeiro dos irmãos da avó.

Luzia lembra os primeiros nomes de seus irmãos, que são Francisco, Marta, Irene e Fátima. Já os sobrenomes, Luiza não sabe. Contudo, Paulo conseguiu descobrir o nome completo de Francisco com o Cartório de Monsenhor Paulo, e é Francisco de Assis da Silva. Além disso, nenhuma outra informação sobre o paradeiro dos irmãos foi descoberta até o momento.

Outra informação valiosa que Paulo conseguiu encontrar, foi que, quando a mãe de Luiza e seus irmãos moraram em Wenceslau Braz, residiram na rua Avelino Vieira, número 413, no Centro do município.

Contudo, a família de Luiza busca ansiosamente mais informações sobre os irmãos. “Quando eu comecei as buscas pelos irmãos da minha avó, há mais ou menos uns dois anos atrás, a única coisa que eu pensei, era em dar essa felicidade para ela, de ver novamente seus irmãos após tanto tempo”, enfatiza Paulo Guilherme Sales Lino.