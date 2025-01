Saúde confirma morte de bebê paranaense por metapneumovírus

Na noite da última sexta-feira (10), a Secretaria de Estado de Saúde (SESA) concluiu as investigações sobre a morte de um bebê de um ano e dois meses de idade que apresentou sintomas parecidos com os do metapneumovírus humano (HMPV), que tem causado um grande surto na China desde o início deste ano.

De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria após a análise dos dados e investigações realizadas, foi confirmado que a causa da morte do bebê foi o metapneumovírus, o que pode aumentar a preocupação e monitoramento do vírus em nível global.

A criança, de um ano e dois meses de idade, havia sido internada no início de dezembro, com fortes crises pulmonares. Com o agravante do quadro de saúde da bebê, ela acabou não resistindo e falecendo no dia 13 de dezembro.

Em primeiro momento, ela havia sido diagnosticada com uma Crise Respiratória Grave, mas foi confirmado que a causa do óbito foi a HMP.

Além do resultado das investigações, a Secretaria também divulgou uma informação de grande valia. O HMPV é um vírus respiratório comum, e, em geral, causa sintomas leves, parecidos com os da gripe. Porém, em alguns casos, pode evoluir para uma Síndrome Respiratória Grave, como aconteceu com a criança.