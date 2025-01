Suspeito é baleado após resistir a abordagem policial e morre no Norte Pioneiro

Um homem foi alvejado com tiros após resistir a uma abordagem policial e atirar contra os policiais. A situação foi registrada na última quinta-feira (09), no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com o boletim divulgado pela Polícia Militar, uma equipe policial estava realizando um patrulhamento no município na noite da última quinta-feira, quando, por volta das 20h30, se deparou com um indivíduo portando uma arma de fogo em frente a uma residência.

Após avistado pela equipe, o indivíduo entrou na referida residência, com a intenção de fugir dos policiais, que realizaram a abordagem e, o indivíduo com a arma na mão, não obedeceu às ordens emanadas. Além de desobedecer às ordens dos policiais, o indivíduo ainda apontou a arma para os policiais.

Diante da situação, os policiais, ameaçados pelo indivíduo, realizou disparos contra o homem que, mesmo ferido, disparou contra a equipe. Contudo, nenhum agente foi ferido.

De imediato, os policiais acionaram o SIATE e o SAMU para prestar atendimento ao indivíduo, mas ao chegar no local, constataram o óbito do mesmo. O local foi isolado e os órgãos competentes foram acionados. A arma de fogo do indivíduo, um revólver calibre .32, foi apreendida pela perícia no local.