Secretaria de Saúde investiga se morte de bebê no Paraná foi causada por metapneumovírus

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA) está investigando a possível relação entre a morte de uma bebê de um ano e dois meses e o metapneumovírus, uma infecção respiratória que tem causado um grande surto na China nos últimos dias.

A criança, residente de Renascença, no sudoeste do estado, apresentou os primeiros sintomas de uma síndrome respiratória no início de dezembro de 2024. Após ser internada, a bebê recebeu o diagnóstico de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Contudo, o quadro clínico da bebê se agravou, e a criança acabou falecendo no dia 13 do mesmo mês. O laudo médico preliminar apontou o metapneumovírus humano (HMPV) como a provável causa de sua morte.

Contudo, a SESA segue acompanhando o caso e orienta a população sobre a importância de buscar atendimento médico imediato ao observar sintomas de síndromes respiratórias, principalmente em crianças e idosos, grupos mais suscetíveis a complicações graves.

De acordo com a SESA, a vacinação contra síndromes respiratórias, oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pode ajudar a reduzir os sintomas graves provocados por infecções como o metapneumovírus. A Secretaria enfatizou a importância de manter as vacinas em dia, especialmente para crianças pequenas, que estão mais vulneráveis a complicações respiratórias.

O que é o Metapneumovírus?

O metapneumovírus é um vírus que causa infecções respiratórias, com sintomas como tosse, febre, congestão nasal e falta de ar. Em casos mais graves, pode evoluir para bronquite ou pneumonia. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o período de incubação do vírus varia de 3 a 6 dias, e a duração da doença pode ser influenciada pela gravidade do quadro clínico.

Embora o metapneumovírus seja um problema recorrente, países do hemisfério norte, como a China, têm registrado um aumento nos casos desde o início do inverno. A Organização Mundial da Saúde (OMS) ainda não emitiu um alerta de endemia sobre o vírus.

Contudo, embora o vírus esteja causando um grande surto na China e deixando organizações mundiais preocupadas, a descoberta do metapneumovírus humano foi realizada há mais de 60 anos atrás, e identificado mundialmente por volta de 2001, e no Brasil em 2004, de acordo com Dr. Ralcyon Teixeira, diretor do Hospital Emílio Ribas, que esclareceu o fato ao portal de comunicação CNN.