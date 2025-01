Especialistas falam sobre o que acontece após a morte do ponto de vista de cada religião

A questão da vida após a morte sempre foi um dos maiores mistérios para a humanidade. Diversas religiões, filosofias e teorias oferecem explicações variadas sobre o que acontece após a morte física, refletindo as crenças, valores, tradições e visões de mundo de cada cultura. Seja como uma transição para outro plano de existência ou uma continuidade da jornada espiritual, ou simplesmente não haja nada após a morte, as interpretações sobre o “além” variam amplamente.

Apesar de ser um assunto debatido há anos, tanto a ciência quanto as religiões apresentam diversas variações e explicações sobre o mistério. O que existe, ou se existe no “além”, tem sido uma questão devastadora e que ainda não apresentou uma resposta concreta até hoje. Portanto, explicações e crenças podem levar pessoas a acreditarem ou não na Vida após a Morte, e a reportagem reuniu as opiniões de alguns líderes religiosos para explicar sobre o assunto.

Na visão da Igreja Católica, a vida após a morte é uma continuidade da existência em uma nova dimensão. De acordo com o Padre Anderson Marchiori, de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná, a Igreja acredita que após a morte, a alma é julgada por Deus e encaminhada para um dos dois destinos eternos, o céu ou o inferno.

“Nós cremos na ressurreição e na vida após a mote. Acreditamos que a vida atual, é a primeira vida e, a partir de Jesus Cristo, esta nossa vida é elevada para a vida Eterna, ou a vida após a morte, como é chamada por alguns”, explicou o padre. O padre afirma que o conceito de vida após a morte é central para a moral católica.

Para os evangélicos, a questão da vida após a morte é retratada assim como para os católicos, sendo considerada um passo para a Eternidade após o julgamento divino. “Nós acreditamos que após a morte, quem creu ou não creu será julgado. E antes que o dia chegue, nós acreditamos que as pessoas fiquem em um sono profundo e, quando Jesus voltar, o corpo será ressuscitado”, explica o pastor Marcos Antônio Bella, da Igreja Metodista, em Wenceslau Braz.

Já na Umbanda, os fiéis também acreditam na existência do mundo espiritual, mas, ao contrário da igreja evangélica, que acredita no descanso do corpo e da alma após a morte, os fiéis acreditam que alguns espíritos possam se comunicar com os vivos através de intermédios e meios espirituais. “Na umbanda acreditamos na existência de um mundo espiritual, onde os espíritos continuam sua jornada evolutiva após a morte, alguns espíritos com um nível avançado de evolução conseguem se comunicar com os vivos através de médiuns ou outros meios espirituais”, explicou Juliane Ferreira, cartomante e umbandista.

Segundo ela, os umbandistas não costumam entrar no desespero do luto, justamente para ajudar no processo evolutivo do espírito de cada indivíduo. “Na umbanda acreditamos que quanto mais rejeitamos a ideia da morte mais atrapalha a evolução e a reencarnação do espírito, por tanto, a umbanda vê a vida após a morte como um processo que todos vamos passar”, acrescentou Juliane.