Suspeito de tráfico é preso com drogas e munições em Santo Antônio da Platina

Na noite da última quarta-feira (08), a Polícia Militar de Santo Antônio da Platina realizou uma operação em combate ao tráfico de drogas, resultando na prisão de um homem e na apreensão de drogas, munições e materiais utilizados para o tráfico de drogas.

A ação foi desencadeada após a PM receber informações de que um homem, já conhecido no meio policial pelo tráfico de drogas, estaria utilizando uma residência abandonada para gerenciar e comercializar drogas na cidade. Com base na denúncia, os policiais se dirigiram ao local e, ao se aproximarem da casa, avistaram o homem entrando no imóvel.

Ao perceber a presença dos policiais, o homem tentou fugir do local, porém foi abordado logo em seguida. Durante a abordagem, os agentes realizaram uma busca pessoal, onde encontraram com o indivíduo, uma quantia de R$86,00 e uma porção de maconha.

Continua após a publicidade

Após a abordagem pessoal, os agentes entraram na residência onde o tráfico estaria acontecendo, e encontraram em um dos cômodos, dois pés de maconha em estado natural. Nos demais cômodos da residência, os policiais encontraram 10 munições, um pote de vidro com folhas secas de maconha, uma balança de precisão, R$11,00 em dinheiro e mais uma porção de maconha que estava dentro de um colchão.

No quintal da residência, os policiais ainda encontraram mais um pé de maconha, além de diversos buracos no chão, onde, segundo a PM, provavelmente seriam escondidos entorpecentes, sendo que em um deles foi encontrado uma grande porção de maconha.

Diante do flagrante do delito de tráfico de entorpecentes, o abordado recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com os entorpecentes e demais objetos apreendidos, para a Delegacia de Polícia de Santo Antônio da Platina.