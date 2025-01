Obra do governo do Paraná impulsiona setor imobiliário no Litoral

O litoral paranaense vive um momento de transformação, com a construção da Ponte de Guaratuba como principal motor desse processo. A obra, que já ultrapassou 32% de execução, promete impactar significativamente a mobilidade entre as regiões do Paraná e Santa Catarina, com previsão de entrega para abril de 2026. Esse projeto tem sido um dos principais responsáveis pelo boom imobiliário na cidade e nas áreas vizinhas.

A procura por imóveis em Guaratuba cresceu cerca de 35% entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, de acordo com Vânia Grossi, presidente da Associação de Corretores de Imóveis de Guaratuba (Associg). Esse aumento na demanda não se restringe ao mercado imobiliário, mas também reflete no comércio local, que está mais aquecido. Além disso, a união das cidades do litoral paranaense, agora atuando como um setor integrado, tem contribuído para esse crescimento.

A aprovação do novo Plano Diretor de Guaratuba, no final de 2023, também foi fundamental para a expansão da cidade. O plano, que não era atualizado há 18 anos, agora regula áreas de crescimento e estabelece normas para construções, garantindo um desenvolvimento sustentável. Com isso, Guaratuba tem conquistado maior credibilidade junto aos investidores.

Segundo Hugo Muraski, da Muraski Imóveis, a procura por imóveis em Guaratuba aumentou 20% desde o início das obras da ponte. A cidade, que antes tinha um perfil de imóveis de baixo e médio padrão, agora registra a construção de edifícios de alto padrão, com uma significativa valorização no mercado de luxo. De 2020 a 2024, o número de edifícios com quatro pavimentos ou mais cresceu 16%, e o mercado de alto padrão já apresenta um crescimento de 40%, superando os imóveis de médio padrão, que cresceram 15%.

Os investimentos em infraestrutura e a valorização do litoral paranaense têm refletido diretamente na construção de empreendimentos de luxo. Apartamentos com valores entre R$ 1,5 milhão e R$ 6 milhões, focados em um público de maior poder aquisitivo, têm sido lançados, com características como design contemporâneo e áreas de lazer completas.

O setor da construção civil também se beneficia da expansão, com destaque para a geração de empregos. A Construtora Monte Sião, por exemplo, está investindo em oito novos empreendimentos, com vários previstos para 2024. A evolução do mercado imobiliário de Guaratuba sinaliza uma crescente demanda por imóveis de alto padrão, atraindo um público diversificado, principalmente de Curitiba e de Santa Catarina.