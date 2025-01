Governo viabiliza primeiro transplante de rim no Hospital do Câncer de Cascavel

Após atuação conjunta entre o Sistema Estadual de Transplantes (SET) e a Casa Militar do Paraná, aconteceu na noite desta terça-feira (7) o primeiro transplante de rim no Hospital do Câncer de Cascavel (Uopeccan). O procedimento beneficiou um homem de 51 anos, residente no município de Espigão Alto do Iguaçu, na 10ª Regional de Saúde. O paciente apresenta ótima evolução, sem nenhuma intercorrência após a cirurgia.

O órgão foi transportado de Curitiba para Cascavel por uma aeronave da Casa Militar, garantindo agilidade e segurança no processo.

“Graças à atuação conjunta do Governo do Estado e a rápida coordenação da Central Estadual de Transplantes, conseguimos transportar o órgão com agilidade e segurança. Isso demonstra que a eficiência e integração dos órgãos estaduais são essenciais tanto para viabilização de transplantes como para a humanização e excelência do atendimento à saúde de todos os paranaenses”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Com investimento total de R$ 13 milhões, o Governo do Estado inaugurou no ano passado a nova Unidade de Terapia Renal do Hospital. Criada para ampliar o acesso dos pacientes que necessitam de terapia renal substitutiva, ela tem capacidade de atendimento de 105 pacientes por dia.

Em 2024, o Paraná reafirmou sua liderança nacional em doações e transplantes de órgãos e, em diversos indicadores, registrou os melhores resultados em seis anos. De janeiro a setembro, o Estado atingiu uma taxa de 42,8 doações por milhão de população (pmp), mais que o dobro da média nacional, de 20,3 pmp. O Paraná teve também a menor taxa de recusa familiar do País, de apenas 27%, destacando o sucesso das ações de conscientização e o compromisso com a saúde pública.

Atualmente, 2.233 pacientes aguardam por um transplante de rim no Paraná. Até novembro do ano passado, o Sistema Estadual de Transplantes (SET) registrou 498 procedimentos realizados em todo o Estado, sendo 23 pela Policlínica Pato Branco, unidade que também possui habilitação para fazer o procedimento na Macrorregional Oeste.

“Com este marco, a expectativa é que a Uopeccan amplie ainda mais sua capacidade de atendimento, contribuindo significativamente para a redução da fila de transplantes no Paraná e reforçando o papel do Estado como referência nacional em transplantes”, explicou o Marcelo de Souza Furtado, coordenador da Organização de Procura de Órgãos (OPO) de Cascavel.

Está em execução, ainda, a ampliação da Unidade de Transplantes, que conta com mais de R$ 17 milhões de investimento estadual. O projeto contempla a ampliação do ambulatório, com 15 consultórios médicos, áreas de espera, UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulto para 20 leitos, além da ampliação da farmácia. Também serão construídas alas de internamento, totalizando 62 leitos.

O Complexo Hospitalar Uopeccan em Cascavel possui uma área com mais de 12 mil metros quadrados abrangendo Hospital, Casa de Apoio e o Núcleo Solidário. São 126 leitos, UTI adulto com 10 leitos, UTI Pediátrica com 8 leitos, 5 salas de cirurgias, salas de quimioterapias com capacidade para atender 35 pacientes por vez, equipamentos para exames de imagem de última geração e setor de radioterapia com tecnologia avançada.

Inaugurado em 1991, recebe diariamente centenas de pacientes em busca de tratamento para câncer e demais patologias que a instituição atende.