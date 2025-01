Paraná é o terceiro estado que mais recebeu turistas internacionais em 2024

O Paraná teve grande destaque no turismo internacional em 2024, recebendo 894.536 turistas estrangeiros, o que representa um aumento de 13,2% em relação ao ano anterior. Com esse número, o Estado se posicionou como o terceiro maior destino de turistas internacionais no Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. No ranking, o Rio Grande do Sul ficou em quarto lugar, com 879.412 visitantes, e Santa Catarina em quinto, com 415.751 turistas.

O secretário de Turismo do Paraná, Márcio Nunes, atribui esse crescimento à diversidade de atrativos turísticos e à infraestrutura de qualidade voltada para o setor. Ele destacou os investimentos do Governo do Estado para atrair turistas, especialmente os vindos de países sul-americanos, que são grandes emissores de turistas. Além disso, os novos voos diretos para os aeroportos do Paraná foram apontados como uma conquista importante, facilitando o acesso de turistas estrangeiros, como os vindos de Assunção para Curitiba.

Destinos como Curitiba, Foz do Iguaçu, Ilha do Mel, Londrina, Maringá e Ponta Grossa se destacaram entre os turistas internacionais. O Museu Oscar Niemeyer (MON) e o Parque Nacional do Iguaçu também tiveram grande presença de visitantes, com o parque recebendo turistas de 187 nacionalidades. Os paraguaios foram os maiores emissores de turistas para o Paraná, com 323.342 visitantes, seguidos pelos argentinos (230.527). Outros países com destaque foram os Estados Unidos, Chile e Espanha.

O transporte aéreo foi o principal meio de acesso dos turistas, representando dois terços das chegadas internacionais, seguido pelo transporte terrestre, que respondeu por 28,7% do total. O crescimento do número de turistas estrangeiros no Paraná também foi associado ao aumento da movimentação financeira no Estado, com impactos diretos na geração de empregos e na promoção dos destinos paranaenses. O aumento das visitas estrangeiras, além de gerar maior arrecadação, ajuda a divulgar o Estado em diferentes partes do mundo, por meio de redes sociais e recomendações pessoais.