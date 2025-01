Governo do Paraná começa o ano com recorde histórico de investimentos privados

O Paraná inicia 2025 com um recorde histórico de investimentos privados, superando a marca de R$ 300 bilhões aplicados por empresas desde 2019. Esses recursos foram direcionados para a construção de novas fábricas e a expansão de atividades em diversas regiões do Estado, impulsionando a redução do desemprego, o aumento das vagas de trabalho com maior remuneração e o fortalecimento da economia local.

De acordo com Eduardo Bekin, presidente da Invest Paraná, agência responsável pela atração de investimentos, esse volume de recursos é resultado de um planejamento de longo prazo por parte do poder público e de um alinhamento entre órgãos estaduais. A ação coordenada entre a Invest Paraná, a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, a Secretaria de Planejamento, a Fomento Paraná e o BRDE tem buscado atrair empresas com atividades compatíveis com a vocação de cada região do Estado e com a infraestrutura disponível.

Desde 2019, uma das principais estratégias adotadas foi a criação da “marca Paraná”, focada em destacar as vantagens competitivas do Estado, como sua infraestrutura e logística, fatores determinantes na decisão de onde investir. Além disso, o programa Paraná Competitivo tem oferecido incentivos fiscais, e missões comerciais nacionais e internacionais têm sido realizadas para fomentar o desenvolvimento econômico.

O mais recente anúncio de investimento no Estado foi feito pela PremieRpet, que ampliará sua linha de produção de ração para animais no complexo industrial de Porto Amazonas, localizado nos Campos Gerais. A nova linha de produção, com 92 mil metros quadrados, terá capacidade para produzir mais de 120 mil toneladas de ração por ano a partir de 2025, representando um aumento de 20% na capacidade total da empresa. A fábrica de Porto Amazonas, inaugurada em 2022 com investimento de R$ 1,1 bilhão, gera 400 empregos diretos e 750 indiretos. Segundo Marcos Roberto de Oliveira, diretor de operações da PremieRpet, a boa estrutura logística do Paraná foi decisiva para a expansão das atividades da empresa.

O agronegócio, especialmente o setor de processamento de soja, tem sido um dos principais responsáveis pelo crescimento dos investimentos, com aportes que ultrapassam R$ 5 bilhões. O Paraná é um dos maiores responsáveis pela industrialização da soja no Brasil, destacando-se também na produção de combustíveis sustentáveis, como o SAF (Combustível Sustentável de Aviação). O setor automotivo também tem atraído grandes investimentos, como o recente aporte de R$ 3 bilhões pela Volkswagen em sua fábrica de São José dos Pinhais. Além disso, o Estado se consolidou como um polo de eletroeletrônicos, com mais de R$ 2 bilhões investidos por empresas do segmento de eletrodomésticos, como LG, Electrolux e Atlas.