Fotógrafo brazense ressalta importância da profissão e conta segredos por trás das fotografias

Registrar momentos e documentar partes importantes da história de diversas pessoas é uma das principais funções do fotógrafo. Nesta quarta-feira (08), é comemorado o dia deste profissional, dedicado a registrar os momentos mais importantes. A profissão que, ao longo dos tempos se consolidou por sua importância histórica, passa por momentos desafiadores com a evolução tecnológica, mas se mantém firme e torna seus profissionais cada vez mais envolvidos com o ramo.

Ramon Nunes Belarmino, profissional na área das fotografias há nove anos, é um entusiasta na profissão. Para ele, registrar os melhores momentos das vidas de seus clientes e amigos, é uma sensação que vai além do dinheiro e atinge uma paixão verdadeira pela profissão. “O que mais me chama a atenção nesta profissão, é estar participando de um momento especial para alguém e ter a chance de narrar o que está acontecendo naquele momento nas fotos”, afirmou Ramon.

Sua história com o mundo das fotografias começou cedo, com 15 anos de idade. Segundo ele, a ideia de se tornar um fotógrafo profissional nunca havia passado por sua cabeça, mas tudo começou com o desejo de conseguir um emprego com rapidez e acabou se tornando uma paixão.

“Quando eu comecei, não imaginava que seria um fotógrafo profissional. Quando entrei no ramo, eu estava procurando qualquer serviço que estivesse disponível, estava desesperado”, conta Ramon. Segundo ele, em uma de suas procuras, encontrou um estúdio que precisava de um editor e, por mais que não tivesse experiência, conseguiu a vaga.

“O dono do lugar disse que precisava ter experiência. Eu precisava do serviço e o homem de alguém que fosse experiente na área. Com isso, falei para ele que eu trabalharia um mês de graça só para aprender e depois, se ele não quisesse mais meu serviço, me mandaria embora”, relembra Ramon. A partir da proposta, Ramon conseguiu o emprego acabou se tornando algo além do trabalho.

Contudo, apesar das experiências adquiridas ao longo dos anos, Ramón se viu entre diversos desafios com a evolução tecnológica. Os celulares, cada vez mais equipados com câmeras de qualidade, trazem certos desafios para os fotógrafos profissionais, mas, segundo Ramón, nada que traga um prejuízo definitivo para os profissionais.

“Por mais que as pessoas por si possam tirar suas próprias fotos, ser fotógrafo vai além do nome colocado na profissão. Ser fotógrafo é contar os momentos através das fotos, marcar aquele momento com uma visão diferente para as pessoas que são o destaque de determinado evento. O segredo é colocar sentimento nas fotos”, explicou.

Segundo Ramon, em partes técnicas da profissão, narrar o momento vivido durante um evento especial requer muita atenção e percepção, para deixar todos os mínimos detalhes o mais visível possível, fazendo com que o momento e as expressões que o envolvem, tornem a alegria ainda mais visível após o término do evento.

“Em um casamento por exemplo, depois que acaba, passam-se os dias ou anos, o casal vai ver as fotos novamente ou mostrar para seus filhos e o meu trabalho como fotógrafo é fazer com que o sentimento do momento fique nas fotos, passando os mesmos sentimentos para quem ver as fotos futuramente”, acrescentou Ramon.

Contudo, segundo as falas do entrevistado, a arte da fotografia vai muito além de uma simples foto, mas envolve sentimento, emoções e diversos outros fatores que unem o momento vivido aos sentimentos reais das pessoas.