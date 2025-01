Fisioterapeuta destaca os benefícios da corrida de rua e dá dicas de cuidados para evitar lesões

A corrida não é uma prática exclusiva ao alto rendimento ou para atletas de alta performance e profissionais. Quando praticada regularmente pelas pessoas em geral, direta ou indiretamente, contribui para diversos fatores benéficos ao corpo e à mente. E nessa época de fim de ano, o número de corredores tende a crescer em todo os estados brasileiros, haja vista o período de férias durante o mês de janeiro.

Segundo Relatório Anual sobre Tendências de Esportes divulgado recentemente, o Brasil ocupa mundialmente o segundo lugar em número de atletas, totalizando mais de 19 milhões de usuários. Segundo dados, a corrida foi o esporte mais praticado no mundo em 2024.

Para o fisioterapeuta Me. Luiz Otávio Davanso, coordenador do curso de Fisioterapia da Universidade Unopar Anhanguera, de Arapongas, a corrida melhora a saúde e o bem-estar geral dos praticantes e por isso é tão buscada entre as pessoas em geral. Todavia, o especialista alerta, que antes da prática, alguns cuidados devem ser tomados a fim de evitar lesões, como a adesão a alongamentos.

“Essa prática, além da importância para a melhora da capacidade física dos indivíduos, ajuda na saúde mental, pois reduz o estresse, a ansiedade e a depressão. Isso ocorre pelo fato de a corrida aumentar os níveis de endorfinas, que são neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar. E, ainda, atua na liberação de hormônios, como a melatonina, que contribui para um sono mais reparador. Entretanto, é primordial adotar alguns cuidados”, alerta.

Luiz Otávia ressalta que a atividade é de alto impacto, e é preciso buscar orientação de um profissional esportivo, seja um fisioterapeuta ou educador físico, como também, se faz essencial estar em dia com os exames médicos de rotina, e claro, executar exercícios funcionais específicos para corrida e ampliar a mobilidade articular, inclusive com alongamentos.

O fisioterapeuta explica que é a mobilidade articular “nada mais é do que a habilidade do sistema neuromuscular de executar os movimentos de uma ou mais articulações em grandes amplitudes de maneira eficiente. Para isso, é preciso que o indivíduo tenha uma boa flexibilidade dos tecidos moles e mobilidade articular normal”.

Prevenção de Lesões - Benefícios:

Redução do Risco de Lesões Musculares : O alongamento ajuda a preparar os músculos para o esforço físico, reduzindo o risco de distensões e lesões musculares.

: O alongamento ajuda a preparar os músculos para o esforço físico, reduzindo o risco de distensões e lesões musculares. Prevenção de Lesões Articulares: Alongar as articulações melhora a flexibilidade e a amplitude de movimento, prevenindo lesões como entorses e tendinites.

Melhora do Desempenho - Benefícios:

Aumento da Flexibilidade : Os exercícios funcionais específicos para a corrida regulares melhoram a flexibilidade, permitindo movimentos mais amplos e eficientes durante a corrida.

: Os exercícios funcionais específicos para a corrida regulares melhoram a flexibilidade, permitindo movimentos mais amplos e eficientes durante a corrida. Melhora da Circulação Sanguínea: essa prática aumenta o fluxo sanguíneo para os músculos, melhorando a oxigenação e o fornecimento de nutrientes, o que pode resultar em um melhor desempenho.

Preparação Mental - Benefícios:

Redução do Estresse : pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, promovendo um estado mental mais calmo e focado antes da corrida.

: pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, promovendo um estado mental mais calmo e focado antes da corrida. Aumento da Concentração: Realizar atividades para a mobilidade articular antes da corrida permite que o corredor se concentre na atividade, melhorando a atenção e a consciência corporal.

Aquecimento Muscular - Benefícios:

Aumento da Temperatura Corporal : o aquecimento aumenta a temperatura dos músculos, tornando-os mais elásticos e menos propensos a lesões.

: o aquecimento aumenta a temperatura dos músculos, tornando-os mais elásticos e menos propensos a lesões. Preparação para o Esforço Físico: exercícios pré graduais preparam o corpo para o esforço físico, melhorando a eficiência dos movimentos e a resistência.

Melhora da Postura e da Técnica - Benefícios:

Correção da Postura : ajuda a corrigir desequilíbrios musculares e a melhorar a postura, o que é essencial para uma técnica de corrida eficiente.

: ajuda a corrigir desequilíbrios musculares e a melhorar a postura, o que é essencial para uma técnica de corrida eficiente. Eficiência dos Movimentos: Uma boa flexibilidade e amplitude de movimento permitem uma técnica de corrida mais eficiente, reduzindo o gasto energético e melhorando o desempenho.

Exemplos de Alongamentos Importantes Alongamentos para Membros Inferiores:

Quadríceps : Puxe o pé em direção aos glúteos, mantendo o joelho alinhado com o quadril.

: Puxe o pé em direção aos glúteos, mantendo o joelho alinhado com o quadril. Isquiotibiais : Incline-se para a frente com as pernas estendidas, tentando tocar os dedos dos pés.

: Incline-se para a frente com as pernas estendidas, tentando tocar os dedos dos pés. Panturrilhas: Apoie as mãos em uma parede e empurre o calcanhar em direção ao chão, mantendo a perna estendida.

Alongamentos para Membros Superiores: