Jovens americanos destacam principais diferenças entre Wenceslau Braz e os Estados Unidos

Nos últimos dias, a cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, recebeu um grupo de jovens americanos que vieram para o Brasil afim de participar de um projeto de evangelização da Igreja Batista da Cruz. Durante os dias em que estão na região, os jovens já notaram diversas diferenças entre as culturas, principalmente na relação entre as pessoas, que destacaram ser mais amorosa e calorosa na região.

“Percebemos que aqui, as pessoas são muito mais unidas e acolhedoras do que em nosso país. Lá somos um pouco mais distantes uns dos outros”, disse Tyler McGruder, um dos integrantes do grupo.

O grupo de americanos, formado por 11 universitários, está na cidade de Wenceslau Braz desde a última sexta-feira (03), realizando diversas atividades religiosas e também culturais. Os intercambistas estão alocados na cidade e devem permanecer em Wenceslau Braz até a próxima sexta-feira (10), quando retornarão para seu país de origem.

Continua após a publicidade

A iniciativa, é da Igreja Batista da Cruz, que tem sede nos Estados Unidos da América. Mais especificamente, o grupo que está em Wenceslau Braz, mora na cidade de Arkansas e estão participando do programa de intercâmbio que tem como objetivo espalhar mensagens religiosas e utilizar a mesma oportunidade para adquirir experiências culturais de determinadas regiões do Brasil.

A ação, já é realizada há mais de 13 anos pela igreja, que a cada ano que se passa, traz mais jovens americanos para o Brasil. “Já se fazem mais de 13 anos que realizamos esta ação em nome da igreja, buscando proporcionar novas experiências para estes jovens, que têm a oportunidade de conhecer novos lugares, pessoas e culturas”, disse o pastor José Carlos Fermino Ribeiro, da Igreja Batista da Cruz de Wenceslau Braz, que está responsável pelo grupo.

Jovens americanos em Wenceslau Braz. Foto: Arquivo Pessoal

Para os jovens, que vêm de uma cultura totalmente diferente da vivida no interior do Paraná, a experiência tem sido interessante. “Percebemos que aqui, as pessoas são muito mais unidas e acolhedoras do que em nosso país. Lá somos um pouco mais distantes uns dos outros”, disse Tyler McGruder, um dos integrantes do grupo.

“Uma das principais diferenças que notamos nos costumes de vocês, é no momento da refeição, quando terminam de comer e, mesmo assim, continuam em volta da mesa conversando e dando risada”, acrescentou Noah Graves, líder do grupo de visitantes.

“Na América não temos isso. Aqui as pessoas se conhecem bastante e todos estão abertos a se conhecer, mas na América, nós estamos fechados apenas entre nós, sem ter esse carinho especial ou dar atenção para outras pessoas e, mesmo que tivéssemos uma experiência dessas lá, acredito que não seria como é aqui”, afirmou Tyler.

Segundo falas do pastor José Carlos, outro aspecto da região que fascinou os intercambistas, é a beleza das pessoas. “Eles ficam encantados em ver a beleza das pessoas. Dizem que os brasileiros e as brasileiras são muito bonitos. Teve um que até queria se casar com uma daqui uma vez”, contou o pastor.

A visita dos americanos à Wenceslau Braz, também fortalece a economia local, já que uma das atividades favoritas deles, são as compras. “Eles amam passar nas lojas, comprar roupas, comida e outras coisas para levarem de volta para os Estados Unidos, e isso é bom porque também ajuda a fortalecer a economia local”, comentou José Carlos. “Para eles, as compras são o maior passatempo, já que podem levar um pedaço da cidade com eles para a casa”, acrescentou.

Contudo, a passagem dos americanos por Wenceslau Braz tem chamado a atenção de muitos brasenses, além de ter sido uma experiência enriquecedora tanto para os intercambistas quanto para alguns moradores locais, que participaram de conversas e interagiram com o grupo.