Grávida é espancada pelo namorado traficante e pede para ele não ser preso

Uma adolescente ficou ferida após ser espancada pelo seu namorado traficante de drogas. O crime foi registrado na noite da última quinta-feira (02) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os agentes foram informados que um homem estava agredindo uma mulher com socos, chutes e puxões de cabelo em uma rua do bairro Eurípedes Rodrigues. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, foi flagrado o indivíduo de 20 anos, que já é conhecido pela polícia pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas no bairro, espancando uma jovem de 16 anos que é sua namorada e está gravida de dois meses sendo que o agressor é o pai da criança.

Ao receber voz de abordagem, o suspeito resistiu em um primeiro momento se continuou caminhando puxando a adolescente pelo braço. Com isso, devido ao flagrante de violência contra mulher, ele recebeu voz de prisão, mas tentou resistir a ação policial sendo algemado e colocado na viatura. Já a adolescente começou a vomitar pedindo para que o namorado não fosse preso, pois era apenas uma briga de casal.

Frente aos fatos, os dois foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.