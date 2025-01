Missionários dos Estados Unidos visitam o Norte Pioneiro pregando a “Palavra de Deus”

Desde a última sexta-feira (03), a cidade de Wenceslau Braz tem sido o palco de uma importante ação de evangelização promovida por um grupo de missionários dos Estados Unidos. A iniciativa, realizada pela Igreja Batista da Cruz, visa não apenas compartilhar a Palavra de Deus na região do Norte Pioneiro, mas também promover uma troca cultural e religiosa entre as comunidades evangélicas locais e os missionários internacionais.

O projeto, que já é realizado pela igreja há mais de 13 anos, busca estreitar os laços entre as comunidades cristãs e expandir o alcance da mensagem cristã na região. O grupo, que é composto por 11 universitários, além de três tradutoras e do pastor José Carlos Fermino Ribeiro, da Igreja Batista da Cruz, em Wenceslau Braz, tem realizado diversas atividades religiosas na região, incluindo congressos, ações solidárias e espalhando o evangelho para a população.

Conforme explica o pastor José Carlos Fermino Ribeiro, que está responsável pelo grupo, que está alocado na cidade de Wenceslau Braz, o principal objetivo do grupo é trazer para a população local experiências espirituais, assim como apregoar o Evangelho de Cristo na região. “Esta ação já foi realizada diversas vezes pela igreja sabe, e o principal objetivo com esta atividade, é espalhar o amor e o Evangelho de Cristo para a nossa comunidade com experiências que vêm de fora do país”, disse o pastor.

Continua após a publicidade

Grupo de missionários participou de congresso e outras atividades religiosas. Foto: Arquivo Pessoal

Segundo ele, a equipe realizou diversas ações, tanto em Wenceslau Braz quanto na região. No último sábado (04), por exemplo, os missionários estiveram na cidade de Santo Antônio da Platina, onde participaram de um congresso com mais de 100 pastores e líderes, declarando experiências motivadoras para os líderes religiosos do município.

Em uma entrevista exclusiva com a reportagem da Folha, Noah Graves, líder do grupo, expressou sua gratidão em estar na cidade, afirmando ser um lugar acolhedor e com pessoas receptivas. “Estamos gostando muito de estar aqui, principalmente pela ação que estamos desenvolvendo. As pessoas tem sido muito receptivas conosco, em qualquer lugar que estamos”, comentou Noah maravilhado com a recepção da população local.

Para ele, como líder da equipe, a ação de entregar o Evangelho para estas pessoas, é dizer que há esperança para todos em Jesus. “Se nós permitirmos, ele vai nos salvar dos nossos pecados. Lá em Akansas, onde moramos, o pessoal ama muito a Jesus, e nós estamos aqui para trazer esse amor para a população daqui também”, enfatizou Noah com emoção.

Tyler McGruder, um dos missionários que compõem o grupo, em entrevista com a reportagem contou sobre como iniciou em suas missões, compartilhando uma história motivadora. “Eu cresci dentro da igreja e conheci o amor de Deus, mas comecei a me afastar dele. Chegou um momento em que eu nem sabia mais quem era. Quando consegui voltar para a igreja, percebi que Deus é maravilhoso e nos ama, por isso estou aqui com meus companheiros, para compartilharmos deste amor para os brasileiros”, contou emocionado.

Além do contato espiritual que estão presenciando na região, a ação também trouxe novas experiências culturais. “Gostei muito daqui, as pessoas são muito mais unidas do que em nosso país. Aqui as pessoas se importam umas com as outras e possuem um relacionamento muito mais conectado do que em nosso país. Para mim isso é muito legal, gostei bastante”, disse Tyler à reportagem.

Missionários arrecadaram verduras para doar no município. Foto: Arquivo Pessoal

As atividades não ficaram apenas na pregação do Evangelho. O grupo também realizou a distribuição de alguns alimentos na cidade, além de que, nesta terça-feira (08), o grupo estará na igreja Experiências com o Criador, em Wenceslau Braz, e na próxima quarta-feira (09) estarão na cidade de Ibaiti. Os missionários deixarão a cidade na próxima sexta-feira (11), quando retornarão para seu país.