Criança testemunha a mãe ser morta pelo ex-namorado no Norte Pioneiro

Uma criança de apenas nove anos testemunhou o assassinato da própria mãe. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (06) no município de São Jerônimo da Serra. O principal suspeito é o ex-namorado da vítima.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 08h30 a diretora de uma escola entrou em contato com a equipe informado que um dos alunos havia lhe informado que um indivíduo invadiu sua casa e agrediu sua mãe até a morte. Diante do chamado, os agentes foram até um sítio na zona rural do município para averiguar a situação.

No local, os policiais encontraram familiares da mulher de 26 anos que foi localizada sem vida com um fio enrolado em seu pescoço e preso em uma janela. Além disso, a vítima apresentava vários ferimentos na região da cabeça e hematomas pelo corpo.

Continua após a publicidade

Em contato com o filho da vítima, o menino contou a polícia que estava dormindo e acordou no momento em que um homem encapuzado invadiu a residência e começou a discutir com sua mãe. O menor ainda relatou que o suspeito empurrou um freezer na porta do seu quarto para que ele não pudesse sair do local. Segundo a criança, enquanto era agredida a mulher disse várias vezes o nome de um ex-namorado.

Mesmo trancado no quarto, o menino conseguiu pegar um aparelho celular e ligar para familiares e para diretora da escola pedindo socorro.

Frente aos fatos, o local do crime foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para tomar as providências cabíveis ao caso.

Os policiais ainda foram informados que um veículo VW/Gol havia deixado o local. Com isso, foram realizadas diligências e realizou a prisão de um suspeito que foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil.

O caso segue sendo investigado.