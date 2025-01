Governo do Estado investiu R$ 30 milhões em programas de incentivo ao esporte em 2024

O Governo do Paraná investiu, em 2024, R$ 30,2 milhões por meio do Proesporte e do Geração Olímpica e Paralímpica (GOP), programas da Secretaria do Esporte (SEES) voltados ao incentivo a projetos esportivos, atletas e técnicos. Somente para o Proesporte foram destinados R$ 25 milhões para a execução de projetos esportivos em 2024, parte do edital 5, anunciado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. No calendário 2024 foram executados 89 projetos, enquanto 180 estão em estágio de captação de recursos.

Os projetos foram divididos nas seguintes categorias: vivência esportiva (4 projetos em execução); fundamentação e aprendizagem da prática esportiva (12 projetos em andamento); especialização e aperfeiçoamento esportivo (31 projetos em execução); alto rendimento (36 projetos em execução); esporte para vida toda e readaptação (6 projetos em curso).

Ainda no ano passado, foi anunciado o edital 6, que destinará outros R$ 50 milhões para projetos esportivos no biênio 2026/27.

Continua após a publicidade

“Esse investimento significativo reafirma o compromisso do Paraná com o desenvolvimento do esporte e do paradesporto desde a base até o alto rendimento”, afirma o secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski.

Segundo ele, os programas de incentivo, como o Proesporte e o GOP, têm sido fundamentais para colocar os atletas e técnicos paranaenses em destaque nacional e internacional, alcançando resultados históricos nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. “Estamos construindo um futuro ainda mais promissor, consolidando o Paraná como referência no esporte brasileiro e mundial”, complementa.

Maior programa de incentivo ao esporte na modalidade bolsa-atleta do País, o Geração Olímpica e Paralímpica investiu R$ 5,2 milhões em 2024.

A 13ª edição do programa, que conta exclusivamente com recursos da Copel, contempla atualmente 1.187 atletas e técnicos paranaenses nas categorias formador escolar, técnico formador escolar, estadual, técnico, nacional, internacional e olimpo.

Desde que foi criado, o GOP soma mais de 16 mil bolsas ofertadas, com investimentos superiores a R$ 60 milhões. Até o próximo ciclo olímpico (Los Angeles-2028), o programa deve investir mais de R$ 26 milhões apoiando atletas e técnicos, desde a base até o alto rendimento.

O Paraná enviou aos Jogos Olímpicos de Paris a maior delegação de sua história: 63 pessoas, entre atletas e técnicos, das quais 35 representantes nas Olimpíadas e 28 nas Paralimpíadas. Dos 63, 40 são bolsistas do GOP, número superior aos 35 apoiados pelo programa na Olimpíada de Tóquio 2020. Outros 20 são apoiados pelo Proesporte.

Nos Jogos Paralímpicos, os paranaenses obtiveram o melhor desempenho da história do Estado. Entre os bolsistas, dez atletas e dois técnicos conquistaram 13 medalhas – Beatriz Carneiro, Ronan Cordeiro, Débora Carneiro, Vitor Tavares, Miquéias Elias, Igor Tofalini, Cássio Reis, Jeferson Gonçalves e Tiago Paraná.

Entre os técnicos, Rodrigo Ferla, trouxe duas medalhas: uma de ouro com a atleta Ana Carolina Moura, da classe K44 até 65kg, e uma de bronze com Silvana Fernandes, da classe K44 até 57kg. Já James Walter Lowry conquistou a prata no tiro esportivo como mentor do atleta Alexandre Galgani.

Nos Jogos Olímpicos, foram duas medalhas: Julia Soares, bronze na ginástica artística por equipes, e o técnico Adailton Gonçalves, bronze treinando a atleta Beatriz Ferreira no boxe até 60 kg feminino.