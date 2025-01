Licitação de nova ponte rodoviária entre Japurá e São Carlos do Ivaí é homologada

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), homologou o resultado da licitação para construir uma nova ponte rodoviária sobre o Rio Ivaí, entre Japurá e São Carlos do Ivaí, na região Noroeste do Estado.

Após trâmites internos, o próximo passo será a assinatura do contrato com o Consórcio Novo Ivaí, formado pelas empresas Itaúba Incorporações e Construções Ltda. e Extracon Mineração de Obras Ltda., no valor de R$ 71.592.000,00.

Como o edital utiliza a modalidade contratação integrada, os primeiros 360 dias serão dedicados a estudos e elaboração do projeto básico e projeto executivo de engenharia da ponte, com outros 720 dias para realização da obra, totalizando três anos para esta empreitada.

A ponte será parte da PR-498, tendo 360 metros de comprimento e largura de 13,40 metros, com duas faixas de rolamento de 3,60 metros, acostamentos de 2,50 m, faixas de segurança de 0,20 m e barreiras de concreto New Jersey nas laterais.

Em ambas as margens serão pavimentados trechos variantes da PR-498, em um total de 1.180 metros de extensão. A pista será simples e de pavimento semirrígido, em que a base é composta de brita graduada tratada com cimento e a camada superior é de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).

As faixas de rolamento das variantes terão 3,60 metros de largura cada, com acostamentos de 2,50 metros somente nas cabeceiras, facilitando o encaixe com a ponte.