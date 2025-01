Sanepar investe cerca de R$ 730 milhões em municípios do Norte Pioneiro

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) começa 2025 com números muito positivos na região do Norte do Estado, com 31 empreendimentos em andamento e 30 com licitação programada. Os investimentos somam cerca de R$ 730 milhões para projetos e obras de ampliações e melhorias em diversas cidades do Norte, incluindo cinco cidades da mesorregião do Norte Pioneiro.

A Companhia tem feito importantes investimentos para garantir o abastecimento de água para as cidades, proporcionando o seu crescimento. Para manter e garantir o atendimento com água tratada, a soma dos recursos das obras em andamento na região é de aproximadamente R$ 118 milhões.

Com as obras, já em andamento no Norte Pioneiro, a Companhia visa ampliar e melhorar os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, além de implantações de sistemas de coleta e tratamento de esgoto completos e modernos em pequenas localidades.

Nas cidades de Cornélio Procópio, Joaquim Távora, Ribeirão do Pinhal, Santo Antônio da Platina e Wenceslau Braz, as obras de ampliação das unidades existentes para a melhoria no tratamento do esgoto e na qualidade do efluente final, já estão em andamento e, de acordo com as previsões, deve seguir em ritmo acelerado neste ano.

Próximo à região, outras cidades também estão recebendo as obras da Companhia. Em Quatiguá, as obras já começaram, enquanto na cidade de São José da Boa Vista as obras começam neste ano.

As obras de ampliação e melhorias realizadas pela Sanepar na região, apresentam grande influência na qualidade de vida local. Com a conclusão das obras, as comunidades poderão eliminar fossas sépticas e afastar riscos diversos para a saúde e o meio ambiente.