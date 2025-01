Calendários de 1969 e 2025 chamam a atenção por serem idênticos após 56 anos; entenda por quê

A chegada do ano de 2025 motivou a curiosidade de alguns internautas, que nesta semana aumentaram as buscas pelo calendário de 1969, conforme dados do Google Trends — plataforma que monitora as buscas realizadas na plataforma. O motivo? Bem, é que o calendário de 56 anos atrás é igual ao de 2025, em dias da semana e datas.

Mas por que isso acontece? O professor de Física da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Fernando Kokubun, explica, em artigo do Centro de Referência para o Ensino da Física (CREF), que a cada 28 anos o calendário se repete.

Calendário do ano de 1969. Foto: Divulgação/Internet

Então, as datas e os dias de 2025 coincidirem com os de 1969 é explicado pela Matemática, já que o fato acontece exatamente por que 1969 foi registrado há 56 anos, ou seja, há dois ciclos de 28 anos (28 vezes dois é igual a 56).

Calendário de 2025. Foto: Imagemlegal.com

Seguindo o raciocínio, é possível verificar ainda que o calendário de 1997 também é igual ao deste ano: 1º de janeiro e 31 de dezembro daquele ano aconteceram em uma quarta-feira, assim como em 1969 e em 2025. Ainda é possível usar a lógica para prever que os calendários de 2031, de 2042 e de 2053 irão ser o mesmo deste ano.

A regra do ciclo dos 28 anos considera inclusive os bissextos, anos que possuem um dia a mais, totalizando 366 dias, ao invés dos 365, e que acontecem a cada quatro anos. E é exatamente por causa deles que em um ciclo de 28 anos é possível que o calendário se repita mesmo antes dele ser finalizado.

"De fato, o calendário pode se repetir em períodos menores que 28 anos, mas a sequência completa, se repete a cada 28 anos", explica Kokubun no artigo.

Contudo, apesar de seguir uma lógica racional frente às explicações, o fato de que os dias de um ano se repetem igualmente em outro ano trouxeram engajamento nas redes sociais e aumentaram a curiosidade da população, que se espantaram e acharam a situação divertida.