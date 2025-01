Jovem é preso por agredir esposa grávida em Bandeirantes

Na noite da última quinta-feira (02), um jovem de 20 anos de idade foi preso na cidade de Bandeirantes após ter sido flagrado agredindo gravemente sua companheira. A situação foi flagrada pela equipe da ROTAM, que recebeu a denúncia, foi ao local e confirmou a situação.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar (PM), por volta das 20h00, um casal se dirigiu à Guarnição afirmando que, na rua acima do local, havia uma jovem sendo agredida fisicamente pelo seu companheiro. De acordo com a denúncia, a situação já estava acontecendo por cerca de 20 minutos.

Ao receber a denúncia, uma equipe da ROTAM foi encaminhada ao local para averiguar a situação. Chegando na residência indicada, localizada no bairro Eurípedes Rodrigues, os agentes flagraram um jovem agredindo agressivamente sua companheira com socos, chutes e puxões de cabelo.

Ao se aproximar do local, os policiais constataram que o agressor se tratava de um jovem de 20 anos de idade que possui passagem por tráfico de drogas, além de ser o principal suspeito apontado como um dos responsáveis pela traficância na Vila São Pedro.

Ainda no local, os agentes constataram que a vítima das agressões, se tratava de uma adolescente de 16 anos de idade, que, além de tudo, está gestante de dois meses do agressor, que, além de residirem juntos, mantém um relacionamento há cinco meses.

Ao realizar a abordagem, o agressor recebeu voz de prisão, mas tentou resistir, forçando os policiais a usarem da força para realizarem a prisão do indivíduo. Ainda no local, a jovem que havia sido agredida pediu aos policiais que não prendessem seu marido, pois se tratava apenas de uma briga de casal.

Contudo, o indivíduo foi encaminhado para realizar exames de sanidade física e permanece à disposição da justiça para as medidas cabíveis frente aos fatos flagrados pelos agentes.