Estado capacitou mais de 10 mil agentes, operadoras e profissionais de turismo do Paraná

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu-PR) e do Viaje Paraná, promoveu ao longo de 2024 uma série de capacitações em diversos campos, áreas de atuação e de profissionais ligados ao setor do turismo paranaense, brasileiro e internacional. Entre workshops, cursos gratuitos e projetos inovadores, mais de 10 mil pessoas foram impactadas pelas ações dos órgãos de turismo do Estado neste ano.

Por meio dos projetos Turismo em Foco e Turismo na Escola, a Setu qualificou mais de 1,3 mil pessoas. O primeiro é fruto de uma parceria com o Senac-PR e a Fecomércio, oferecendo gratuitamente cursos presenciais e a distância (EaD), em áreas como gastronomia, gestão e marketing. O segundo visa estimular a reflexão e valorização do turismo com alunos do ensino fundamental de escolas municipais, por meio da capacitação de professores, que devem trabalhar o tema com os alunos em atividades extracurriculares.

Além dos cursos, a Setu promoveu também as Jornadas das Regiões Turísticas, realizadas em diferentes localidades, incluindo o Litoral, o Sudoeste e o Norte Pioneiro paranaense. Durante os encontros, a secretaria promoveu oficinas, palestras e rodadas de negócios, com foco na aproximação dos gestores, empresários e profissionais do poder público. Desde o mês de abril, cerca de 720 profissionais de 42 municípios foram impactados pelas ações.

O secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, afirma que as ações de qualificação são um dos pilares da pasta. “Quando um viajante chega ao Paraná, para além de conhecer as belezas e pontos turísticos, ele quer ter uma experiência satisfatória. Isso passa muito pela profissionalização dos trabalhadores da área, coisa que fizemos ao longo deste ano, com nossos técnicos ou por meio de parcerias, oferecendo cursos e demais qualificações para tornar o setor do turismo paranaense cada vez mais preparado”, disse.

“Além disso, promovemos também o Turismo na Escola, que visa despertar o interesse dos estudantes pelo turismo, trabalhando desde cedo com um tema importante e em alta. Inclusive, já estamos colhendo frutos dessa iniciativa, estreitando laços das crianças com o turismo regional e mostrando a elas os potenciais que a sua cidade pode ter, desenvolvendo também um maior senso de pertencimento e orgulho de ser paranaense”, acrescentou.