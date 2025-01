Taidinho entrega “chaves” da prefeitura para novo prefeito Polaco

Na última segunda-feira (30), um momento histórico foi marcado na política de Wenceslau Braz onde o ex-prefeito Atahyde Ferreira dos Santos, o Taidinho, entregou as chaves da prefeitura ao prefeito eleito Luiz Carlos Vidal, o Polaco. A cerimônia de transição não acontecia no município há três décadas.

Taidinho falou sobre o momento especial para o futuro do município. “Fico muito orgulhoso, pois acho que eu e o Polaco estamos mudando a história de Wenceslau no que diz respeito a transição de cargo. Faz 30 anos que a pessoa que perde a eleição não ‘se bica’ com a que ganhou. Estamos tendo uma transição tranquila tendo respeito um com o outro. Desde já estou à disposição da nova administração para ajudar, pois o problema não é o Polaco ou o Taidinho, o problema é Wenceslau Braz e é isso que temos que trabalhar em cima”

O ex-prefeito Taidinho também pediu apoio ao atual prefeito. “Desejo muito sucesso e gostaria que meus companheiros também deem a oportunidade do Polaco trabalhar para uma Wenceslau melhor para todos”, comentou.

Continua após a publicidade

O novo prefeito falou sobre a emoção deste momento e o respeito entre os candidatos. “É uma honra receber essa chave da mão do Taidinho, pois são mais de 30 anos que isso não acontecia. O que quero deixar para toda nossa comunidade é esse respeito que tivemos em nossa campanha. A campanha terminou no dia 06, montamos nossa equipe e o Taidinho a ele para que a transição ocorra da melhor forma possível”, disse o novo prefeito.

Por fim, Polaco pediu o apoio e união de toda população em busca de tornar Wenceslau Braz uma cidade cada vez melhor para população. “Tudo que o Taidinho fez por Wenceslau vamos aplaudir e respeitar. Com muita humildade com sua experiência de três mandatos tenho certeza que através da sua pessoa e seus deputados, você vai poder ajudar não ao Polaco, mas Wenceslau Braz. Minha vida nesses quatro anos vou dedicar ao povo de Wenceslau Braz. Com apoio de todos vamos buscar fazer algo extraordinário por nossa cidade”, destacou.