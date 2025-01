Janeiro roxo é o mês de conscientização sobre hanseníase; entenda sobre a doença

O primeiro mês do ano, j aneiro , é caracterizado por diversas iniciativas da campanha Janeiro Roxo , que tem como principal objetivo conscientizar e alertar a população sobre os perigos da hanseníase , uma doença infecciosa e contagiosa , causada pelo bacilo Mycobacteruy leprae. As iniciativas deste mês são voltadas para o diagnóstico e o tratamento da doença, fazendo com que o apoio profissional traga benefícios e evite que a doença se propague.

A transmissão é feita por meio de gotículas de saliva eliminadas na fala, tosse e até mesmo pelo espirro, em contatos próximos e frequentes com doentes que ainda não descobriram ou iniciaram o tratamento e estão em fases adiantadas da doença. Contudo, as pessoas que convivem ou conviveram com alguma pessoa diagnosticada com a doença, ou que apresente os sintomas, devem ser examinadas o mais rápido possível.