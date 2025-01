Investimento em Inteligência Artificial e novas parcerias marcam 2024 da gestão estadual

Buscar mais eficiência no serviço público, com métricas claras e assertivas: essa é a meta perseguida pela Secretaria de Estado do Planejamento (SEPL). O foco é no aprimoramento de ferramentas de planejamento, na transparência e na aproximação a governos municipais, visando maiores e melhores entregas ao cidadão paranaense. A administração pública também ganhou o reforço da Inteligência Artificial em 2024.

Um dos exemplos é o bom encaminhamento do Novo Plano Plurianual (PPA), referente ao período 2024-2027. O primeiro monitoramento semestral foi divulgado no segundo semestre, revelando bons indicativos sobre a execução das metas na primeira metade do ano: 72% das entregas previstas para 2024 (813 das 1.135) estão bem encaminhadas. No relatório, realizado pela SEPL, foi detalhado que 767 das entregas foram consideradas em andamento normal e 46 avaliadas como concluídas. O monitoramento permanente tem sido feito com auxílio de indicadores do Ipardes e é mantido público via BI do Observatório Planejamento.

Segundo o secretário do Planejamento, Guto Silva, a construção do Novo PPA, que envolve R$ 250 bilhões, traz indicadores e novas métricas que possibilitam olhar para o futuro, mas medindo os passos dados, para que as políticas públicas sejam seguidas de forma efetiva. Continua após a publicidade

“O PPA é um instrumento orçamentário que reflete a realidade social e econômica do Paraná e que, nesta nova versão, respira metas, instrumentos e medições que acompanhamos”, diz o secretário, ressaltando que este processo ajuda a consolidar a estratégia do Governador Carlos Massa Ratinho Junior, de formatar instrumentos de planejamento a médio e longo prazo.

O investimento em eficiência no serviço público ganhou, em 2024, o reforço da Inteligência Artificial e da aliança do Governo do Estado com a Google: três ferramentas estão sendo elaboradas por esta parceria e devem estar à disposição em breve - a autobiometria, que será usada pelo Detran; a plataforma LIA, focada em melhorar a capacidade de leitura de crianças do 2.º ano do ensino fundamental; e o desenvolvimento do e-sistema de atendimento digital automatizado para responder perguntas sobre projeto e obras da Ponte de Guaratuba.

“A inteligência artificial é uma realidade não do futuro, mas do presente. E o Paraná sai na frente, desenhou toda uma estratégia e nossa expectativa para 2025 é lançar mais 27 aplicações para a I.A. Isso significa mais eficiência dos recursos públicos, mais economia e melhoria no nível de serviço para o cidadão. O Paraná novamente é protagonista e pioneiro na utilização dessas ferramentas para poder melhorar o serviço público”, disse Guto Silva.

Outra parceria do Governo do Estado com a Google envolve a oferta de licenças de cursos da empresa de tecnologia a alunos da rede pública. Os acordos envolvem a plataforma Google Cloud Learning, voltada ao ensino de novas tecnologias com foco na computação em nuvem.

Já são 31 mil licenças neste modelo, sendo 1 mil a bolsistas do programa Talento Tech, 10 mil às universidades estaduais e 20 mil direcionadas para alunos das escolas profissionalizantes.

Também neste semestre foram divulgados os grandes números do Plano de Contratações Anual do Estado (PCA-E) de 2025, que envolve mais de 96 mil itens e R$ 44 bilhões em recursos. O plano abrange as demandas de compras, obras, serviços em geral e de engenharia, e soluções de tecnologia da informação e comunicação que os órgãos estaduais planejam contratar ou prorrogar durante o exercício do próximo ano.