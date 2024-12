Com investimento de R$ 13,7 milhões, Estado entrega 11 parques urbanos em 2024 Com investimento de R$ 13,7 milhões, Estado entrega 11 parques urbanos em 2024

Parque Urbano de Campina da Lagoa: inaugurado em 2024 com investimento de R$ 535 mil do Governo do Estado. Foto: Denis Ferreira Netto/SEDEST

O Governo do Estado, por meio do Instituto Água e Terra (IAT), entregou 11 novos parques urbanos em 2024. Os municípios beneficiados foram Campina da Lagoa, Diamante do Norte, Flor da Serra do Sul, Itaguajé, Janiópolis, Mangueirinha, Santa Mônica, Santo Antônio da Platina, São João do Ivaí, Cianorte e Marquinho. O investimento foi de R$ 13,7 milhões. O projeto completou cinco anos em dezembro e, desde então, foram finalizados 40 espaços no Paraná.

Ao todo, 63 municípios paranaenses, via convênio com o IAT, integram o programa Parques Urbanos. O investimento total por parte do Governo do Paraná, nestes cinco anos, é de R$ 79 milhões, com previsão de conclusão de todos os parques em 2026.

A proposta é uma parceria entre Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), IAT e prefeituras, que incentiva a criação de parques em regiões de fundo de vale ou áreas com ações erosivas. Uma das características comuns às áreas de fundo de vale é a presença de recursos hídricos, o que aponta para a existência de Áreas de Preservação Permanente Ecológica (APP). Continua após a publicidade

Outras iniciativas estão incluídas no projeto, como o Poliniza Paraná, que desde 2021 é presença obrigatória em todos os espaços ligados ao projeto. A iniciativa prevê a instalação de colmeias de abelhas sem ferrão para auxiliar na conservação de espécies nativas e para complementar as ações de educação ambiental dos locais.

Outro projeto parceiro é o Espaço Educador Sustentável, que consiste na implementação de atividades de promoção da educação ambiental. Por meio da ação, os locais ganham hortas urbanas, que estimulam o engajamento da população com o meio ambiente, e jardins dos sentidos, que desenvolvem a sensibilidade sensorial-ambiental dos visitantes.

“Essa ação desenvolvida pelo IAT representa a melhoria da qualidade de vida dos paranaenses, por isso é tão significativo e importante para tantas cidades”, destaca o secretário do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza.

Coordenadora do Setor de Projetos Especiais do IAT, área responsável pelos parques urbanos, Paula Coradin explica que, além de ser um espaço de lazer, os complexos têm o propósito de salvaguardar a capacidade dos ecossistemas e assegurar o potencial recreativo da paisagem como parte fundamental ao bem-estar humano.

Entre os impactos alcançados a partir da implantação desses locais, destaca ela, estão a melhoria condições microclimáticas, o controle da poluição, a conservação da biodiversidade, o aumento da permeabilidade do solo urbano e a disponibilidade de espaços livres, contribuindo para a recuperação e proteção do meio ambiente urbanizado. Promovem, ainda, a conscientização ambiental, por meio da interação entre as pessoas e a natureza.

“O programa Parques Urbanos tem como objetivo recuperar áreas que hoje sofrem com um dano ambiental. Como estão encravados em municípios, acabam funcionando como espaços verdes em meio as áreas urbanizadas”, diz Paula.