Paraná é destaque nacional e internacional no ranking de inovação em 2024

Em mais um ano, o Paraná colecionou prêmios nacionais e internacionais nas áreas de inovação, tecnologia e sustentabilidade, sendo reconhecido como um Estado inovador e com destaque para municípios. Entre eles, o ranking da consultoria Bright Cities considerou o Paraná o mais sustentável do Brasil pelo segundo ano consecutivo, ficando novamente à frente de São Paulo e Santa Catarina.

O estudo avaliou a média dos indicadores usados pela Organização das Nações Unidas (ONU) para guiar melhores práticas de desenvolvimento sustentável e inclusivo, tendo em conta os três maiores municípios de cada Unidade Federativa. No caso do Paraná, foram avaliados Curitiba, Maringá e Londrina, que apareceram entre os melhores do País.

O resultado reforça o trabalho que vem sendo realizado pelo Governo do Paraná para transformar o Estado em um dos mais inovadores do Brasil. Em comparação ao ano anterior, os investimentos na área tiveram um crescimento de 137%, representando um orçamento recorde de R$ 708,9 milhões para alavancar projetos e programas nas áreas de ciência, tecnologia e ensino superior.

O secretário estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Alex Canziani, destacou mais um ano de reconhecimento do setor. “O Paraná reafirma sua posição como referência nacional e internacional em inovação e sustentabilidade. Esses reconhecimentos refletem o esforço conjunto do Governo do Estado, dos municípios e de nossos parceiros para criar políticas públicas que impactem diretamente a qualidade de vida da população”.

O Paraná também se destacou no Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento (IBID) como o terceiro estado mais inovador do Brasil. O levantamento foi realizado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão federal vinculado ao Ministério da Economia, e considerou indicadores distribuídos em pilares como instituições, capital humano, infraestrutura, economia, negócios, conhecimento e tecnologia, e economia criativa.

Em novembro, o projeto de assistência social e inclusão Óculos Amigo foi o vencedor por voto popular da 28ª edição do Concurso Inovação no Setor Público, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap). A iniciativa foi desenvolvida pela Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), em conjunto com as secretarias estaduais do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), e da Educação (Seed).

O concurso teve como objetivo reconhecer e valorizar servidores públicos federais, estaduais, distritais e municipais que atuaram de maneira inovadora para atender demandas da sociedade.

Desde sua implementação em 2023, o Óculos Amigo beneficiou 147 alunos da rede pública de ensino no Paraná com cegueira total, por meio da entrega do Orcam MyEye 2.0, um dispositivo de tecnologia assistiva que utiliza inteligência artificial para fornecer informações em tempo real. Os equipamentos foram entregues para que os alunos possam usar não apenas em sala de aula, mas no dia a dia.

Com um investimento de R$ 2,9 milhões, o projeto abrangeu 75 municípios paranaenses. O equipamento, que pode ler textos, reconhecer objetos, identificar cores e rostos, opera sem necessidade de conexão à internet, proporcionando maior autonomia aos alunos no ambiente escolar.

Diversos municípios paranaenses foram reconhecidos em 2024 por trabalhos realizados no âmbito da inovação. Um exemplo é a conquista de Curitiba como a Comunidade Mais Inteligente do Mundo 2024, segundo o Fórum de Comunidades Inteligentes (ICF).

A premiação aconteceu no início de novembro, em Barcelona, na Espanha, onde a capital paranaense foi premiada pelos esforços no comprometimento em usar a inovação e tecnologias digitais para melhorar a vida da população. A cidade de Assaí, no Norte, também estava na disputa, que junto de Curitiba ficou no ranking TOP7 das sete comunidades mais inteligentes do Mundo.

Assaí e Curitiba também conquistaram o primeiro lugar na etapa nacional do 12º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE). O Paraná foi o único estado a ter dois vencedores entre as dez categorias da premiação.

A capital paranaense foi a vencedora na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente, com o projeto Curitiba Cidade Sustentável. Assaí ganhou o troféu da categoria Empreendedorismo na Escola, com o projeto Assaí Tech – Empreendedorismo do Infantil ao Primeiro Emprego.

No quesito startups, três cidades paranaenses se destacaram no Startup Ecosystem Index Report 2024, do instituto israelense StartupBlink. Curitiba, Maringá e Londrina apareceram entre as cidades com melhores ambientes de negócios inovadores na lista dos 1.000 municípios que mais estão conectados com a agenda da inovação em todo o mundo.

No ranking, Curitiba ficou em 2ª lugar no cenário nacional, apenas atrás de São Paulo, e na 137ª posição no âmbito mundial, subindo três posições em relação ao ranking do ano passado. Maringá aparece em 19° no ranking nacional e 730° no global (evolução de cinco posições em relação a 2023) e Londrina está em 23° no ranking nacional e em 907° no global (com um salto de 72 posições).