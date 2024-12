Programa “Casa Fácil” do governo do Paraná já beneficiou mais de 100 mil famílias

Lançado em 2019, o Programa Casa Fácil Paraná já beneficiou 102.903 famílias, com a construção de 85.014 moradias e a realização de 17.889 regularizações fundiárias. Com presença em 365 dos 399 municípios do estado, o programa, executado pela Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), tem como objetivo viabilizar a construção habitacional, tanto em municípios pequenos quanto na capital, Curitiba.

Desde o seu início, o Casa Fácil Paraná recebeu um investimento de R$ 1,2 bilhão do Governo do Estado, movimentando um total de R$ 17,2 bilhões na construção civil e gerando milhares de empregos em diversas regiões do Paraná. O programa contempla tanto empreendimentos de grande porte quanto pequenos projetos habitacionais, com foco na oferta de subsídios de até R$ 20 mil para famílias com renda de até quatro salários mínimos.

Durante a abertura do 71º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, realizado em dezembro, o governador Carlos Massa Ratinho Junior renovou o contrato com a Caixa Econômica Federal, destinando mais R$ 600 milhões para a continuidade das ações do programa, especialmente para a modalidade Valor de Entrada, que oferece apoio na aquisição de imóveis.

Outro marco importante foi a assinatura de um convênio de US$ 187 milhões (cerca de R$ 1,13 bilhão) com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o Programa Vida Nova. Focado na construção de moradias para famílias em situação de vulnerabilidade social, o projeto atende moradores de favelas, assentamentos precários e áreas de risco, com foco na realocação para novos empreendimentos e recuperação ambiental das áreas desocupadas. O programa também inclui apoio intersetorial com 15 secretarias estaduais.

O Programa Casa Fácil também conta com a modalidade Viver Mais, voltada para a população idosa. A iniciativa oferece a construção de condomínios residenciais fechados com infraestrutura de lazer e bem-estar. Serão entregues ou estão em fase de licitação 35 condomínios no estado, totalizando 1.400 unidades habitacionais, com investimentos superiores a R$ 244 milhões. Esta modalidade também oferece acompanhamento social, de saúde e educação física aos beneficiários.

Com resultados significativos e premiados, o Programa Casa Fácil Paraná tornou-se uma referência nacional, sendo adotado por outros 13 estados e cinco municípios brasileiros. O presidente da Cohapar, Jorge Lange, destacou a importância da união entre o poder público e o setor privado para o sucesso do projeto, garantindo moradia acessível e desenvolvimento sustentável para a população.