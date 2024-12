Polícia Civil prende suspeito de furtos em Jacarezinho

No último sábado (21), uma operação da Polícia Civil de Jacarezinho resultou na prisão de um indivíduo suspeito de envolvimento de crimes qualificados na cidade. Além disso, a ficha criminal do suspeito é extensa, com um vasto histórico criminal por crimes contra o patrimônio.

A ação, realizada por policiais civis da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, foi em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal, e ocorreu no bairro Dom Pedro Filipack, onde o suspeito foi localizado em sua residência.

O homem é apontado pelas investigações como responsável por dois furtos recentes. Um deles ocorreu na Vila São Pedro, onde itens como notebook e garrafas de bebida foram subtraídos de uma residência. O outro caso foi registrado na Vila Rondon, envolvendo o furto de um violão e acessórios musicais de um veículo.

Continua após a publicidade

Com apoio de imagens de câmeras de segurança e diligências investigativas, a equipe policial conseguiu identificar o suspeito, que possui um histórico criminal extenso por crimes contra o patrimônio. Após ser detido, ele passou por exames médicos e foi encaminhado à cadeia pública, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil segue investigando o caso para tentar recuperar os itens subtraídos e reforça seu compromisso em garantir a segurança da comunidade jacarezinhense.