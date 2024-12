Governador entrega R$ 52 milhões em viaturas e equipamentos para forças policiais do Paraná

O Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria da Segurança Pública (Sesp), anunciou um investimento de R$ 52,3 milhões para reforçar a estrutura das forças policiais e do Corpo de Bombeiros Militar. A entrega dos novos equipamentos ocorreu no sábado (21), durante a abertura do Verão Maior Paraná, em Pontal do Paraná, no Litoral.

O investimento inclui 133 viaturas para a Polícia Militar do Paraná (PMPR), entre elas caminhonetes Ford/Ranger, Chevrolet/Trailblazer e Renault/Duster, que serão distribuídas em todo o estado. Os veículos possuem equipamentos como sinalização acústica e visual, rádio transceptor móvel, escudo de proteção balística e cela traseira para transporte de detidos. O total investido nas viaturas é de R$ 36,5 milhões. O comandante-geral da PM, coronel Jefferson Silva, destacou que o reforço no policiamento será constante, com mais de R$ 30 milhões em investimentos e a aplicação do Projeto Falcão durante o Verão Maior.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) recebeu uma série de equipamentos de alta tecnologia. Entre os itens estão 13 unidades do Tablet 8K, que permitem a detecção e análise de impressões digitais com sensores de altíssima resolução. O Paraná é o primeiro estado do Brasil a contar com esse dispositivo, que facilita a captura de vestígios em superfícies complexas, como metais, vidros e plásticos. Além disso, a PCPR recebeu 5 unidades do Contactless Lite, que capturam impressões digitais sem contato físico, e 9 unidades do Smartphone CSI Pro2, utilizado em locais de crime e perícias. O total investido na aquisição de equipamentos para a Polícia Civil foi de R$ 10,8 milhões.

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) também foi contemplado com novos recursos, que somam R$ 5 milhões. Entre os itens recebidos estão um Side Scan Sonar para busca de objetos e pessoas na água, drones, lanchas de busca e salvamento e veículos utilitários do tipo UTV. A Secretaria da Segurança Pública ainda recebeu quatro vans que serão usadas como bases móveis para operações de drones e apoio técnico durante as atividades das forças de segurança pública. O investimento nas vans foi de R$ 1,4 milhão.