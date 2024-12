Investimentos do Lote 6 vão garantir o crescimento do Paraná, diz Ratinho Junior

Os R$ 20 bilhões em investimentos previstos para o Lote 6 das concessões rodoviárias vão garantir que as obras e melhorias necessárias para que as estradas do Paraná atendam o crescimento do Estado pelas próximas décadas. Foi o que afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta quinta-feira (19), após o Grupo EPR arrematar, na B3, em São Paulo, um novo lote de concessões.

A concessão, que engloba 662 quilômetros de estradas das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, completa todo o eixo da BR-277, desde a fronteira com o Paraguai e a Argentina, até o Porto de Paranaguá, contemplando alguns dos mais importantes polos produtivos do Estado.

“A região que este lote atende é a que mais vai crescer no Estado até 2050, de acordo com as projeções do Ipardes, graças à força do agronegócio, das cooperativas e do setor produtivo em geral. Por isso estes investimentos, que são os maiores da América Latina em malha rodoviária, são fundamentais para atender a esta demanda”, afirmou Ratinho Junior.

Continua após a publicidade

O trecho acumula o maior volume de obras de todos os seis lotes do pacote de concessões do Paraná, com mais de 460 quilômetros de duplicações. A proposta vencedora ofereceu um desconto de 0,08% na tarifa de referência, o que, na prática, significa um valor de pedágio ao usuário cerca de 30% mais barato do que o que seria praticado pelo contrato anterior se as tarifas antigas ainda estivessem vigentes.

De todos os investimentos previstos, R$ 12,6 bilhões serão aplicados em grandes obras (Capex) e R$ 7,4 bilhões em manutenção e operação (Opex) das estradas. O lote engloba as rodovias BR-163, BR-277, PR-158, PR-180, PR-182, PR-280 e PR-483. Além das duplicações, o contrato prevê contornos, viadutos e passarelas nas estradas, que passam por mais de 30 cidades do Estado.

“Este leilão, pelos valores envolvidos, era o mais desafiador do nosso pacote de concessões. Mas construímos um modelo de concessão em que temos a garantia de que serão realizados, com empresas que têm condição financeira e capacidade técnica para realizar as obras previstas dando descontos justos nas tarifas”, disse o governador.