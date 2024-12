Pit Bulls que atacaram idosos deixam homem em estado gravíssimo em Wenceslau Braz

Uma tragédia anunciada infelizmente deixou um homem em estado gravíssimo na tarde desta quinta-feira (19) após ele ser atacada por três cães da raça Pit Bull. O caso foi registrado em Wenceslau Braz. Há menos de um mês, os mesmos cachorros atacaram um casal de idosos.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, o ataque aconteceu em uma residência situada a Rua Veneza, na Vila Formosa. Um homem foi atacado dentro do quintal por três cães da raça Pit Bull resultando em ferimentos graves em várias regiões do seu corpo. Ele é pai da tutora dos animais.

Equipes de socorro foram acionadas para prestar atendimento a vítima que foi socorrida, levada ao hospital de caridade São Sebastião, em Wenceslau Braz, e até o fechamento desta edição aguardava transferida para uma unidade de Saúde avançada devido a gravidade de seu quadro clínico.

A equipe da Polícia Militar também foi acionada para prestar apoio ao atendimento da ocorrência, visto que os cães estavam agressivos e colocando em risco a vida de outras pessoas. Conforme informações extraoficiais, houve a necessidade de sacrificar os animais para salvar a vida do homem.

TRAGÉDIA ANUNCIADA

Infelizmente, a tragédia era algo anunciado. No dia 24 de novembro deste ano, os mesmos cães escaparam do quintal da residência e atacaram um casal de idosos que passava pela rua. Na ocasião, o idoso chegou a ter partes do corpo arrancadas pelos cães e sua esposa sofreu uma fratura na bacia devido a uma queda durante o ataque.

Neste caso, a situação só não terminou em tragédia pois um homem percebeu os gritos de socorro e interviu para salvar os idosos. Ele também ficou ferido após ser atacado pelos cães e levar mordidas no braço e nas pernas.

Ainda segundo as informações, após ser liberada do hospital a idosa segue em uma cadeira de rodas. Já o idoso aguarda para realizar uma cirurgia de enxerto.