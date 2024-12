Ministério da Saúde entrega 15 ambulâncias para renovar a frota no Paraná

Seis cidades do Paraná foram beneficiadas com a entrega de novas ambulâncias para a renovação da frota do Samu 192, em uma ação que contemplou 179 municípios de 15 estados brasileiros. Ao todo, 258 viaturas foram distribuídas, e a cerimônia de entrega ocorreu na última terça-feira (17) em Sorocaba (SP), com a presença da ministra da Saúde, Nísia Trindade.

O investimento de R$ 74,5 milhões, proveniente do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), viabilizou a aquisição dos veículos. Esta é a quinta entrega de viaturas em 2024.

O Novo PAC do governo federal está possibilitando a universalização de serviços essenciais na rede pública de todo o país, como é o caso do SAMU. Em quatro anos, a cobertura vai passar de 87% para mais de 90% da população brasileira, ampliando o acesso a esse serviço que estava estagnado desde 2017.

De 2017 a 2022, cerca de 28 milhões de brasileiros ficaram sem acesso ao serviço de urgência. Diante disso, desde 2023, a pasta tem dedicado esforços para ampliação da cobertura do Samu, com reajuste de 30% no custeio federal do serviço.

Após cumprimentar os ‘samuzeiros’ - profissionais que trabalham nas unidades móveis - presentes à cerimônia, a ministra destacou todo o trabalho feito pela pasta no fortalecimento do atendimento de emergência. “Já entregamos 524 unidades do Samu em 2024 e a renovação da frota é um compromisso do nosso governo. Nossa meta é o Samu estar disponível para 100% dos brasileiros”, destacou Nísia. “No momento, são 187 milhões de pessoas cobertas pelo Samu e seguiremos trabalhando para expandir esse número”.

O prefeito de Foz do Iguaçu (PR), Chico Brasileiro, representando os gestores dos municípios, agradeceu o investimento do governo. “Quero expressar, em nome de todos os prefeitos e prefeitas, a nossa satisfação. Isso significa muito. A gente sabe quantas vidas o SAMU salva todo dia. Ter ambulâncias novas, com agilidade, no tempo certo, é realmente a ação de um governo que pensa nas pessoas”, observou.

“Vivemos uma época em que não houve renovação de frota, com ambulâncias com até 6 anos de uso rodando. E elas foram muito importantes na época da covid-19. As novas ambulâncias representam segurança para os profissionais e para o transporte dos pacientes”, disse a secretária de Saúde do Ceará, Tania Mara Coelho, representando o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).