Estado contrata mais de mil professores e anuncia progressão para docentes

O Governo do Estado do Paraná deu mais um passo importante na valorização da educação pública com a publicação do Decreto 8.406/2024, que nomeia 1,1 mil professores para atuar na rede estadual de ensino a partir de 2025. A medida faz parte do esforço para ampliar a oferta de docentes nas mais de duas mil escolas estaduais do estado. Além disso, a Secretaria de Estado de Educação (Seed) e a Secretaria da Administração e da Previdência formalizaram a progressão de carreira de cerca de 10 mil professores do Quadro Próprio do Magistério (QPM).

Os novos professores foram selecionados a partir do concurso público realizado pela Seed em junho de 2023, com o objetivo de preencher vagas em diversas disciplinas, como Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, História e Química. Eles se juntam aos 2,3 mil profissionais nomeados nos meses anteriores, somando mais de 3,4 mil docentes convocados para atuar nos colégios da rede estadual em todos os núcleos regionais do Paraná.

As vagas ofertadas possuem carga horária que varia de 20 a 40 horas semanais, dependendo da aprovação dos docentes para um ou dois cargos. Essa nomeação visa reforçar o quadro de profissionais da educação, com foco na melhoria da qualidade do ensino no estado. O governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou os avanços, lembrando que o Paraná alcançou o topo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em 2024, e frisou o compromisso de continuar organizando o ano letivo de 2025.

Outra importante medida foi a progressão de carreira de aproximadamente 10 mil professores da rede estadual. A progressão permite que os docentes avancem para uma referência superior dentro da mesma classe, de acordo com o plano de carreira do magistério. A mudança será incorporada à folha de pagamento a partir de janeiro de 2025.

O avanço na carreira é baseado em critérios como avaliação de desempenho e participação em cursos de formação. Avaliações semestrais realizadas pelas escolas analisam fatores como assiduidade, pontualidade e participação dos professores, enquanto a realização de cursos possibilita um avanço maior. Para subir de classe, o professor precisa acumular pontos em cursos oferecidos pela Secretaria de Educação, incentivando a capacitação contínua.

Essas medidas visam fortalecer a rede estadual de ensino, valorizar os profissionais da educação e garantir uma formação de qualidade para os estudantes do Paraná.