Confira dicas para evitar gastos de fim de ano para não começar 2025 no vermelho

Com o fim do ano se aproximando, o portal de educação financeira Meu Bolso em Dia, da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), disponibilizou recomendações para ajudar os consumidores a evitar o endividamento e entrar em janeiro com as contas em ordem. O mês de dezembro costuma trazer gastos extras, como presentes, ceias de Natal e Ano Novo, viagens de férias e promoções comerciais, que podem desorganizar as finanças pessoais.

Amaury Oliva, diretor de Cidadania Financeira da Febraban, enfatizou a importância do planejamento financeiro para consumir de forma consciente e evitar a utilização do rotativo do cartão de crédito ou a contratação de empréstimos. “Diferenciar desejos de necessidades e planejar os gastos de maneira equilibrada ajudam a começar 2025 sem dívidas. Com orientação financeira, é possível aproveitar ao máximo o recurso extra que entra no fim de ano e celebrar o Natal e o Ano Novo sem se endividar”, destacou Oliva.

Entre as dicas oferecidas pela Febraban estão reservar parte do 13º salário para quitar dívidas ou antecipar despesas do início do ano, estabelecer um limite de gastos com presentes, viagens, decorações e itens para a ceia, dividir custos da ceia entre os convidados e evitar o acúmulo de parcelas. A recomendação é pagar à vista valores menores e usar o cartão de crédito com moderação para compras maiores.

O Procon-SP também divulgou orientações sobre o planejamento financeiro para as viagens de fim de ano. O órgão destacou a importância de considerar todos os custos envolvidos, como hospedagem, alimentação, transporte, passeios e outros gastos extras durante as férias. “É fundamental calcular não apenas o custo da viagem e hospedagem, mas também os gastos com refeição, traslados e passeios”, informou o Procon, em nota.

Além disso, o Procon-SP realizou um levantamento de preços de produtos e serviços, com o intuito de ajudar os consumidores a planejar melhor as férias de verão. O levantamento inclui estimativas de custos com pedágios, passagens de ônibus e tempo de viagem entre 16 cidades turísticas de São Paulo, além de preços de repelentes, protetores solares, bronzeadores, hospedagem e alimentação, com dados coletados de 125 hotéis e pousadas e 195 restaurantes em 13 cidades do interior e litoral paulista.