Governo entrega carro 0 km para o Hospital Regional do Norte Pioneiro

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) entregou 15 veículos novos à Fundação Estatal de Atenção em Saúde (Funeas) nesta terça-feira (17), com o objetivo de melhorar o atendimento nos 11 estabelecimentos de saúde gerenciados pela fundação no Paraná. O investimento, que totaliza R$ 1.579.768,65, contempla a aquisição de automóveis Fiat Cronos, zero quilômetro.

Segundo o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, a entrega faz parte de um esforço contínuo do Governo do Paraná para aprimorar a infraestrutura da saúde no estado. "Os veículos serão essenciais para agilizar as demandas das unidades gerenciadas pela Funeas, garantindo um atendimento mais eficiente e humanizado à população", afirmou.

Os novos automóveis serão destinados a otimizar o trabalho das equipes de saúde em hospitais, unidades especializadas e centros de reabilitação administrados pela Funeas. Além disso, os veículos também atenderão às necessidades das equipes administrativas, auxiliando na regionalização dos serviços e na descentralização das ações de saúde em todo o Paraná.

Continua após a publicidade

Geraldo Biezek, diretor-presidente da Funeas, destacou a importância da iniciativa. "Com esses novos veículos, ganhamos mais mobilidade e eficiência nas ações de gestão e no suporte às unidades, refletindo diretamente na qualidade dos serviços oferecidos aos paranaenses", declarou.

As unidades beneficiadas com os novos veículos incluem o Hospital Regional da Lapa (HRL), Hospital Regional de Telêmaco Borba (HRTB), Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná (HDSP), Centro de Produção de Pesquisa e Imunobiológicos (CPPI), Hospital Infantil Waldemar Monastier (HIWM), Hospital Regional do Centro Oeste (HRCO), Hospital Zona Sul de Londrina (HRL), Hospital Zona Norte de Londrina (HZN), Hospital Regional do Sudoeste (HRS), Hospital Regional do Norte Pioneiro (HRNP), Hospital Regional de Ivaiporã (HRIV) e a sede da Funeas.