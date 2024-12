Incêndio destrói telhado de casa em Santo Antônio da Platina

Na madrugada desta quarta-feira (18), um incêndio em uma residência na cidade de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, ficou parcialmente destruída e chamou a atenção de moradores vizinhos. O fogo foi rapidamente controlado pelo Corpo de Bombeiros e o incidente não deixou vítimas.

A ocorrência foi registrada na rua Salvador Biembenguti, nº 120, no Jardim Monte Verde, por volta das 00h25, após um telefonema de emergência que relatou o início de um incêndio no local. Ao receber o telefonema, a equipe do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina foi prontamente acionada e enviou agentes para combater o incêndio.

De acordo com o boletim divulgado pelo Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, os bombeiros constataram que o fogo havia atingido o telhado e as portas de madeira da residência, causando danos parciais na estrutura.

Segundo o boletim, o proprietário não estava na residência durante o incêndio, e nenhum outro morador vizinho ficou ferido devido ao incidente. Após algum tempo de ação, os bombeiros conseguiram apagar o fogo e liberar o local com prejuízos parciais ao proprietário.

A causa do incêndio ainda não foi divulgada, mas deve ser investigada pelas autoridades. Imagens não foram divulgadas.