Saúde alerta população sobre prevenção aos morcegos e a raiva

Com a chegada do verão e o aumento das temperaturas, também ocorre o período de reprodução dos morcegos, o que resulta em uma maior frequência de entrada acidental desses animais em residências e áreas urbanas. Diante desse cenário, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) alerta a população sobre os cuidados necessários para prevenir a transmissão da raiva, doença grave e quase sempre fatal.

Durante os meses mais quentes, os morcegos estão mais ativos em busca de alimento e abrigo, aumentando o risco de interação com seres humanos e animais domésticos. A raiva é transmitida pela saliva de animais infectados, por meio de mordidas, arranhões ou contato com mucosas e feridas abertas. Por isso, a Sesa recomenda evitar qualquer contato direto com morcegos.

De acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), entre dezembro e março, 41,6% dos casos de agressões por morcegos são registrados. Em janeiro e fevereiro, os atendimentos antirrábicos aumentam significativamente em comparação com os meses mais frios. Em 2023, a diferença entre os casos de agressões nos meses de verão e outono foi de 83%, e em 2024 o padrão se manteve, com uma diferença de 71% nos primeiros meses do ano.

Em caso de agressão por morcegos ou qualquer outro animal mamífero, a orientação é lavar o ferimento imediatamente com água corrente e sabão, buscar atendimento médico de forma rápida e seguir o tratamento recomendado, não esquecendo de manter as vacinações em dia. A Sesa também alerta para a importância de não tocar em morcegos, vivos ou mortos. Esses animais são de hábitos noturnos e, se encontrados caídos, andando ou voando durante o dia, podem estar doentes com o vírus da raiva.

Se houver contato direto com morcegos, o mais indicado é procurar imediatamente uma unidade de saúde. Caso um morcego com comportamento anormal ou morto seja encontrado em casa, a recomendação é isolar o local e acionar a Secretaria Municipal de Saúde. Vale lembrar que qualquer espécie de morcego pode transmitir a raiva, não apenas o hematófago, que se alimenta de sangue. A vacinação anual contra raiva de cães e gatos é essencial para a prevenção.