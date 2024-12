Paraná tem maior salto em inovação da última década entre principais estados

O Paraná consolidou-se como um dos estados mais inovadores do Brasil, registrando um salto no ranking do Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento (IBID): passou da 6ª para a 3ª posição no período de 2014 a 2024, ou seja, destacando-se como uma das três economias mais inovadoras do País. O resultado do levantamento é do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão federal vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Esse avanço foi impulsionado por investimentos estratégicos em ciência, tecnologia e inovação (CT&I), além de um forte foco no desenvolvimento de capital humano, um dos pilares de contexto avaliados pelo IBID. O índice, que segue a metodologia do Global Innovation Index da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), avalia a performance dos 27 estados brasileiros em 74 indicadores distintos.

Entre os indicadores do levantamento estão ambientes propícios para inovação, como instituições, capital humano, infraestrutura, economia e negócios, além dos resultados, compostos pelos pilares de economia criativa e tecnologia. Os principais destaques paranaenses no levantamento são a economia criativa e o capital humano.

O secretário estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Alex Canziani, afirma que o resultado é reflexo de um investimento na cultura da inovação do Estado. “O destaque do Paraná é a combinação de políticas públicas voltadas para a inovação, parcerias com o setor privado e iniciativas educacionais que priorizam áreas tecnológicas e sustentáveis. Agora, o próximo passo é tornar o Paraná referência em Inteligência Artificial”, disse.

No topo do ranking do IBID, os seis estados mais inovadores do Brasil permanecem os mesmos ao longo da década: São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Porém, o maior salto da lista foi do Paraná. Em 2014, o Estado ocupava a 6ª posição, mas avançou de forma consistente, ultrapassando o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, para assumir a 3ª colocação em 2024.

São Paulo manteve-se como líder, enquanto Santa Catarina subiu para a vice-liderança, ultrapassando o Rio de Janeiro, que caiu para a 4ª posição. Rio Grande do Sul e Minas Gerais perderam uma posição cada, consolidando o cenário atual do top 6 da inovação nacional.

O Fundo Paraná, principal mecanismo de financiamento da ciência, tecnologia e inovação no Estado, é um dos pilares dessa evolução. Em 2023, o fundo alcançou R$ 517,3 milhões, um aumento de 465% em relação a 2019, quando o orçamento era de R$ 91,5 milhões. Para 2024, a previsão é de R$ 708,9 milhões, totalizando um crescimento de 674% em seis anos.

O fundo é aplicado pelas secretarias estaduais da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti); Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), além da Fundação Araucária, Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR).

O secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, destaca que o resultado reflete o avanço do Paraná na consolidação do seu sistema estadual de ciência e tecnologia, voltado à produção e promoção da inovação. “O credenciamento e o fomento de ambientes promotores de inovação, bem como a articulação das Instituições de Ciência e Tecnologia, têm contribuído para um cenário promissor. O Estado alcançará posições ainda melhores nesse ranking nos próximos anos”, disse.

Em 2024, o Estado também ampliou para 490 o número de ambientes promotores de inovação credenciados em uma estratégia de integração entre pesquisa, setor produtivo e governo. No total, estão credenciados 36 parques tecnológicos, sendo 10 em operação, 11 em implantação e 15 em planejamento.

Além disso, são 53 incubadoras, 63 pré-incubadoras, 12 aceleradoras, 64 centros de inovação, 35 agências de inovação, 74 hubs de inovação e 154 espaços maker.

A política de inovação do Paraná prioriza setores como agronegócio, biotecnologia, energias sustentáveis, cidades inteligentes e transformação digital. Projetos como o Paraná Anjo Inovador, da SEI, que já investiu R$ 37 milhões em startups desde 2023, e o Programa Paraná Mais Ciência, da Seti, que destinou R$ 57,5 milhões para pesquisas em 2023, reforçam o investimento em capital humano e na economia criativa paranaense.

No campo da educação, programas como o Talento Tech Paraná, implementado neste ano, formam jovens em cursos de programação nos municípios com menor índice de desenvolvimento. Com bolsas de até R$ 1.500, o

Confira o comparativo: