Prefeito de Jaboti é eleito novo presidente da Amunorpi

A Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI), realizou na manhã desta quinta-feira no Sebrae de Jacarezinho a Assembleia Geral com a eleição da nova mesa diretora da instituição. O prefeito de Jaboti, Regis William, é o novo presidente e o ex-presidente, Luiz Henrique Germano, o vice.

O encontro contou com a presença dos membros da nova mesa diretora e equipes da Amunorpi, além dos prefeitos e vice-prefeitos eleitos e reeleitos nos municípios que fazem parte da associação. Também participaram o coordenador da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal, o Daio, além de representantes de autarquias como Sebrae, IDR/PR, Adapar entre outras instituições.

O coordenador da Casa Civil, Juarez Leal, falou sobre o evento. “Foi um encontro importante não apenas para a composição da nova mesa diretora, mas para que também sejam alinhados trabalhos para que as essas instituições possam trabalhar em união em busca do desenvolvimento e melhorias para o Norte Pioneiro. Desejo muito sucesso nesta nova jornada do presidente Régis que certamente vai dar continuidade a este trabalho em busca do crescimento da nossa região”, comentou Daio.

Daio ainda aproveitou a oportunidade para parabenizar o trabalho realizado pelo ex-presidente Luiz Henrique Germano. “Gostaria de deixar meus agradecimentos ao Germano por toda dedicação, liderança e contribuição durante sua gestão. Foi um trabalho fundamental para o fortalecimento e crescimento da nossa região deixando um legado de realização e inspiração”, completou.

A Folha tentou contato com o presidente eleito, Régis William, mas não foi possível realizar a entrevista devido a um grave acidente envolvendo um veículo da Saúde de Jaboti. Devido a isso, o prefeito estava acompanhando o resgate das vítimas.